喉嚨痛能吃火鍋？3原因建議最好不要！

近期天氣變化大，容易因此感冒出現喉嚨痛等症狀，在冬季時節許多人會吃火鍋覺得這樣暖心又暖胃，而且感冒的時候來碗熱湯感覺身體會更快好起來。但是輔大醫院耳鼻喉科醫生胡皓淳表示，如果有喉嚨痛的問題，建議最好不要在這時吃火鍋。
天冷吃火鍋但喉嚨痛先忍忍 醫生列3原因建議別吃
隨著氣溫下降，火鍋成了許多人吃飯時的首選，現在餐飲業也推出麻辣、咖喱、泡菜等不同口味的火鍋湯底供選擇，不過胡皓淳醫生強烈建議喉嚨痛時不要吃火鍋，主要有以下3原因：
- 高溫食物容易刺激喉嚨：火鍋通常都是在滾燙的情況下吃，如果吃進過熱的食物，其實會加重喉嚨的負擔，甚至有可能會導致喉嚨黏膜進一步受損，因此如果喉嚨有發炎的情形，建議不要吃過燙的食物，以防止傷害加劇。
- 辛辣食物容易加重發炎：很多人吃火鍋時很喜歡選擇麻辣湯底，但這些辛香料對喉嚨有強烈的刺激作用，容易引起喉嚨的不適感，並有可能會加重喉嚨發炎的症狀，對於喉嚨痛的人來說，這就是標準的「火上加油」。
- 油膩食物較難消化：火鍋中的肉類、海鮮，或是油脂含量較高的湯底，都屬於較油膩的食物，這些食物不僅會增加腸胃的負擔，還有可能使喉嚨產生過多的痰液，讓人覺得更加不舒服。
如何健康享受火鍋？醫生提醒務必遵守4原則
如果真的非常想吃火鍋，胡皓淳醫生提醒，務必要遵守以下4原則，才能健康地享受火鍋：
- 選擇清淡的湯底：像是清湯、蔬菜湯底等，選擇較為溫和的火鍋湯底，避免麻辣、香料過多的湯底，減少對喉嚨的刺激。
- 控制溫度：吃火鍋時不要吃剛從鍋裡撈出來的滾燙食物，至少應稍微吹涼一下再吃，避免燙傷喉嚨。
- 少油少鹽：盡量選擇清淡的食材和調味，少用一點醬料，以減少對喉嚨的負擔。
- 多搭配蔬菜：建議民眾可多吃蔬菜，像菠菜、白菜等蔬菜含有豐富的維生素及纖維，對於身體恢復和免疫系統有所幫助。
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