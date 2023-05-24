喉嚨痛險釀敗血症！喝水如刀割、開不了口 竟是扁桃腺周圍膿瘍

造成喉嘴痛的原因以感染發炎為最常見，依部位及嚴重程度區分，輕者包括鼻咽炎、咽喉炎、扁桃腺炎，嚴重者則有會厭炎、扁桃腺周圍膿瘍等

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師蔡慶諭表示，喉痛是上呼吸道感染的症狀之一，造成喉嘴痛的原因以感染發炎為最常見，依部位及嚴重程度區分，輕者包括鼻咽炎、咽喉炎、扁桃腺炎，嚴重者則有會厭炎、扁桃腺周圍膿瘍等；許多人可能對喉嚨痛不以為意，但後者若輕忽甚至置之不理，則可能會有生命危險。

林姓計程車司機連續多日喉嚨痛不以為意，每天都還跟客人說說笑笑，直到日前發現張口困難、講話含糊不清，連喝口水都「有如刀割」，連忙衝去就醫，檢查發現右側扁桃腺周邊組織嚴重化膿腫脹，且有敗血症跡象，只好趕緊安排切開引流手術及給藥治療，所幸術後化險為夷。

右側扁桃腺周圍濃瘍 膿瘍切開引流手術治療康復

蔡慶諭指出，林姓患者本身並無慢性病史，不過到門診時，因喉痛導致幾乎無法流暢描述症狀，僅表示喉嘴痛了五天，期間有問歇性發燒，原本以為只是小感冒，便到藥局買成藥服用，然而症狀沒有好轉，反倒出現說話含糊不清及喘不過氣症狀。

於是先安排理學檢查，發現病患張口困難，且疼痛以單側為主，內視鏡檢查右側扁桃腺已有化膿情形，扁桃腺周圍組織如軟顎、側咽壁都嚴重腫脹，連懸壅垂都被推移至對側，因此確診為「右側扁桃腺周圍膿瘍」，抽血檢查結果也有敗血症跡象，於是安排住院接受膿瘍切開引流手術，經給予抗生素及輸液治療後，順利在五天後康復出院。

不同於扁桃腺發炎 喉嚨痛多為單側且張口困難

蔡慶諭提醒，除了給藥、切開引流，一般也會將抽取出的膿汁進行細菌培養，以利後續調整抗生素，此外，有別於常見的扁桃腺發炎，扁桃腺周圍膿瘍造成的喉嚨痛多為單側，也較容易造成張口困難，只要能提早發覺症狀，盡快就醫，多半能在數日內恢復正常，切莫輕忽喉嚨痛，以免演變致命危機。

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