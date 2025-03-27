喉痛未必是感冒 嚴重可致完全失聲？醫生揭喉痛4大成因+改善方法

喉嚨痛不一定是感冒？有醫生指出，許多人可能認為喉嚨痛只是短暫症狀，但如果痛感持續數周，就有可能隱藏著更嚴重的健康問題，包括是患上鼻竇炎或咽喉炎，最嚴重更可引致完全失聲。醫生指出，引起喉嚨痛有4大可能原因，並指出各改善方法，以更好地護理喉嚨，恢復健康。

醫生揭喉痛4大成因

耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，喉嚨痛是日常生活中常見的不適症狀，通常是短暫的，有可能是感冒或說話太大聲所致。但如果喉嚨痛持續數週，則需要特別注意。以下是可能導致慢性喉嚨痛的健康問題：

1. 咽喉胃酸倒流

咽喉胃酸逆流是出現慢性喉嚨痛的原因之一。當胃酸倒流至咽喉時，會刺激喉嚨黏膜，導致異物感或疼痛。

伴隨症狀：胸口灼熱感(胃灼熱)、持續乾咳或清喉、嘶啞或聲音沙啞等。

建議：

避免攝取高脂肪、辛辣或酸性食物。

入睡前2-3小時避免進食，並保持頭部略微抬高。

如果情況嚴重，應諮詢醫生進行藥物治療。

2. 慢性鼻竇炎

慢性鼻竇炎患者常有鼻涕倒流的情況，鼻腔分泌物流至喉嚨，長期刺激喉嚨黏膜，導致疼痛。

伴隨症狀：鼻塞、流鼻涕、頭部或臉部壓力感、持續的口臭、咽喉異物感等。

建議：