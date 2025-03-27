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健康
2025-03-27 15:30:00

喉痛未必是感冒 嚴重可致完全失聲？醫生揭喉痛4大成因+改善方法

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喉痛未必是感冒 嚴重可致完全失聲？醫生揭喉痛4大成因+改善方法

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喉嚨痛不一定是感冒？有醫生指出，許多人可能認為喉嚨痛只是短暫症狀，但如果痛感持續數周，就有可能隱藏著更嚴重的健康問題，包括是患上鼻竇炎或咽喉炎，最嚴重更可引致完全失聲。醫生指出，引起喉嚨痛有4大可能原因，並指出各改善方法，以更好地護理喉嚨，恢復健康。

醫生揭喉痛4大成因

耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，喉嚨痛是日常生活中常見的不適症狀，通常是短暫的，有可能是感冒或說話太大聲所致。但如果喉嚨痛持續數週，則需要特別注意。以下是可能導致慢性喉嚨痛的健康問題：

1. 咽喉胃酸倒流

  • 咽喉胃酸逆流是出現慢性喉嚨痛的原因之一。當胃酸倒流至咽喉時，會刺激喉嚨黏膜，導致異物感或疼痛。
  • 伴隨症狀：胸口灼熱感(胃灼熱)、持續乾咳或清喉、嘶啞或聲音沙啞等。

建議：

  • 避免攝取高脂肪、辛辣或酸性食物。
  • 入睡前2-3小時避免進食，並保持頭部略微抬高。
  • 如果情況嚴重，應諮詢醫生進行藥物治療。

2. 慢性鼻竇炎

  • 慢性鼻竇炎患者常有鼻涕倒流的情況，鼻腔分泌物流至喉嚨，長期刺激喉嚨黏膜，導致疼痛。
  • 伴隨症狀：鼻塞、流鼻涕、頭部或臉部壓力感、持續的口臭、咽喉異物感等。

建議：

  • 使用生理食鹽水沖洗鼻腔，清除多餘分泌物。
  • 找到並避免過敏源，如塵蟎或花粉。
  • 急性發作時，尋求抗生素的幫助。
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3. 扁桃腺或咽喉感染

  • 慢性扁桃腺炎或咽喉炎可能導致持續性喉嚨痛。
  • 伴隨症狀：喉嚨黏膜紅腫、持續吞嚥困難、發熱或淋巴結腫大等。

建議：

  • 保持喉嚨濕潤，多喝溫水或含蜂蜜的飲品。
  • 注意作息規律，提高免疫力。
  • 如果感染反覆發作，建議考慮扁桃腺切除手術。

4. 聲帶過度使用或損傷

  • 教師、歌手或客服等職業需要頻繁用聲，容易因為過度或不正確使用而導致慢性喉嚨痛。長期不正確的發聲方式，可能導致聲帶結節或息肉
  • 伴隨症狀：聲音嘶啞、完全失聲、喉嚨異物感、疲勞感等。

建議：

  • 調整發聲方式，避免大聲說話或嘶吼。
  • 定期靜聲休養，減少聲帶壓力。
  • 如有需要，尋求專業的聲帶檢查和語言治療。
     

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