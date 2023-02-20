喘咳｜季節變換喘咳不止 自我檢測肺功能

慢性肺阻塞發病通常落在40歲以後，且症狀多在白天發作，活動時尤其明顯，連帶「咳、痰、喘」三周以上。

每逢季節轉換，便是呼吸道疾病好發期，其中又以「哮喘」發作最令人難受！安南醫院胸腔內科醫師何建輝分享近期兩起名人案例，時任內政部長的徐國勇因長年患有哮喘，素有「綜藝教母」之稱的張小燕同樣受哮喘所苦，只要季節變化就會喘、咳，甚至曾嚴重到需在床上靠氧氣筒呼吸。

噴劑擴張劑 短效和長效

何建輝醫師進一步說明，徐國勇前部長使用的是「氣霧型短效噴劑」，只要將其中的氣霧型支氣管擴張劑吸入肺中，即可有效緩解急性哮喘發作；另一種民眾常於戲劇所見的，則是「定量哮喘噴劑」，亦多為短效型。

值得注意的是，國際於2019年後修改哮喘治療指引，哮喘發作時雖可使用短效噴劑，但應同時使用長效噴劑(多數為「吸入性類固醇」)，能大幅降低因天氣冷或急性發作的頻率。何建輝醫師強調，研究已指出短效定量噴劑若一年使用超過3支，表示哮喘控制成效不佳，甚至可能增加致死風險！