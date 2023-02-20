喘咳｜季節變換喘咳不止 自我檢測肺功能

每逢季節轉換，便是呼吸道疾病好發期，其中又以「哮喘」發作最令人難受！安南醫院胸腔內科醫師何建輝分享近期兩起名人案例，時任內政部長的徐國勇因長年患有哮喘，素有「綜藝教母」之稱的張小燕同樣受哮喘所苦，只要季節變化就會喘、咳，甚至曾嚴重到需在床上靠氧氣筒呼吸。
噴劑擴張劑 短效和長效
何建輝醫師進一步說明，徐國勇前部長使用的是「氣霧型短效噴劑」，只要將其中的氣霧型支氣管擴張劑吸入肺中，即可有效緩解急性哮喘發作；另一種民眾常於戲劇所見的，則是「定量哮喘噴劑」，亦多為短效型。
值得注意的是，國際於2019年後修改哮喘治療指引，哮喘發作時雖可使用短效噴劑，但應同時使用長效噴劑(多數為「吸入性類固醇」)，能大幅降低因天氣冷或急性發作的頻率。何建輝醫師強調，研究已指出短效定量噴劑若一年使用超過3支，表示哮喘控制成效不佳，甚至可能增加致死風險！
有過敏體質 清晨易發作
許多民眾分不清「哮喘」及「慢性阻塞性肺病(COPD)」之間的差異，何建輝醫師說明，兩者可從發病年齡、症狀、高危險群等因素判斷。以大部分哮喘患者為例，通常小時候就有過敏體質，且發病多在20歲前，又以夜間及清晨特別容易發作。高危險因子除了家族史，還需注意哮喘、蕁麻疹、過敏性鼻炎此三位一體的疾病。因此，他看診時習慣詢問患者家人或親戚是否有上述疾病。
至於慢性阻塞性肺病，何建輝醫師形容類似「老煙槍的肺」，發病通常落在40歲以後，且症狀多在白天發作，活動時尤其明顯，連帶「咳、痰、喘」三周以上。何建輝醫師表示，就像以前欠的錢，債主還是會找上門；以前抽的煙債，現在一樣要還。
透過登階測試 適時安排檢查
何建輝醫師補充哮喘及慢性阻塞性肺病的另一個差異：哮喘是過敏可逆性的，一旦遠離過敏原、打類固醇緩解，氣道會恢復、小氣管會彈回去，且肺部纖毛無受到破壞；但慢性阻塞性肺病的每口煙都像森林大火，氧化作用下破壞了肺部纖毛，則是不可逆的損害。
何建輝醫師表示，可透過1分鐘「登階測試」自我檢查：1分鐘內爬超過50階以上，代表肺功能相當不錯，屬於低風險族群；如果是30至50階，屬於中重度風險族群，建議適當地安排一些檢查；如果未達30階，則屬於高風險族群，應盡快就醫求助。另外，他也特別分享自己平時保養肺部的方法，像是食用一些金桔、甘草片(甘草錠)，或用金桔的濃縮液來泡茶，對口腔、鼻腔及呼吸道上皮，皆有良好的保護效果。
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