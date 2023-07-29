喜歡吃甚麼不由人 研究發現選擇食物涉及多達500個基因

有人喜歡橙，有人則愛蘋果，而一項大型研究發現近500個似乎會直接影響我們選擇食物的基因，這些基因大多參與感覺傳送及大腦奬賞反應，或有助科學家利用遺傳學制訂有助改善健康或預防疾病的營養策略。 50萬人數據分析 科羅拉多大學的研究小組，利用英國生物銀行近 50 萬人的數據進行一項全表型關聯研究，以尋找感興趣的基因變異與一系列人類特徵和飲食等行為的關係。他們首先測試個體遺傳變異與數千種性狀的關係，然後消除與其他因素有密切關聯的間接基因變異。

制訂個人化營養策略 結果顯示，約有300個與特定食物的進食有直接關係的基因，以及近 200 個與將各種食物組合在一起的飲食模式相關的基因，例如魚類或生果的總進食量。有關研究結果將在波士頓舉行的美國營養學會年會上公布。 研究人員表示，今次的發現或可用來制訂個人化的營養策略，因為這些基因提供了明確的途徑去了解一個人是否喜歡某種食物，並可以此為根據，按照個人喜好而微調適合個人的飲食建議。