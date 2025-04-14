喝咖啡能防皮膚癌？皮膚科醫生揭最新研究 「這件事」還是最重要

咖啡是每日生活中不可或缺的一部分，不僅提供必要的咖啡因提神，還可能在紫外線(UV)防護方面發揮作用。

對許多人而言，咖啡是每日生活中不可或缺的一部分，不僅提供必要的咖啡因提神，還可能在紫外線(UV)防護方面發揮作用。研究表明，規律飲用咖啡與較低的某些類型皮膚癌風險相關。這不禁讓人好奇：咖啡因是否能作為一種內在的防曬屏障？

動物實驗證實：喝咖啡的人 皮膚癌機率較低

台灣皮膚科醫學會副秘書長暨高雄榮民總醫院皮膚科主治醫生魏楷哲表示，該研究指出，咖啡因可能透過抑制ATR(ataxia telangiectasia and Rad3- related protein)這種酵素來幫助預防UV導致的皮膚損傷。ATR在UV照射後的細胞存活過程中扮演重要角色，而咖啡因透過抑制ATR，可促使這些受損細胞自我凋亡，防止其發展成癌細胞。

在實驗研究中，飲用含咖啡因飲水的老鼠在接受UV照射後，皮膚腫瘤的數量比飲用無咖啡因飲水的老鼠少。此外，流行病學研究也顯示，飲用較多咖啡因咖啡的人群，其患基底細胞癌(Basal Cell Carcinoma，BCC)和惡性黑色素瘤(Malignant Melanoma)的風險較低。