喝咖啡要選對時間？研究揭1時間喝咖啡減31%心血管疾病死亡率

喝咖啡除了能迅速提神醒腦，更可以降低死亡風險？最新研究顯示，適量飲用咖啡還可能有助於降低整體死亡率和心血管死亡率。醫生引用的研究指出，在1段時間內飲用咖啡，對健康的益處尤為明顯。然而，喝咖啡也可能對某些人群帶來負面影響，因此需要特別注意。

胃腸肝膽科醫生李柏賢在其facebook專頁上分享指，咖啡能喚醒沉睡的大腦，更有抗氧化、抗發炎及提升專注力的健康益處而備受讚譽。不過，許多研究主要集中於咖啡的「量」，卻往往忽視了咖啡的「喝法」，特別是飲用的時機是否會影響健康效果。最近有一項研究發現，早上飲用咖啡者(主要在清晨至中午期間享用咖啡)的全因死亡率和心血管疾病死亡率比不喝咖啡的人顯著降低。

早上飲用咖啡者的全因死亡率和心血管疾病死亡率比不喝咖啡的人顯著降低。

常早晚喝咖啡不影響死亡率

該項研究涵蓋1999至2018年間參加美國全國健康與營養調查的40,725名成年受試者，追蹤時間中位數為9.8年，醫生指，由於樣本數量大，數據的可靠性較高。樣本分別有36%的早晨型咖啡飲用者(清晨至中午喝咖啡的人)和16%的全天型喝咖啡者(早到晚分散攝取咖啡)。研究指，調整了咖啡因攝取量、睡眠時數及其他變數後，早晨飲用咖啡者的整體死亡率降低16%，心血管死亡率降低31%。

研究證明，對於早晨型飲用者而言，較高的咖啡攝取量與較低的整體死亡率相關，但全天型飲用者則未見此現象。可能因為影響晝夜節律，干擾交感神經活性的原因，全天型飲用者無法顯著降低死亡率。相反，咖啡中的抗發炎成分在早晨高峰期可對抗身體的發炎因子，支持交感神經的活性，對心血管健康有益。早晨型飲用者通常會搭配茶或含咖啡因的飲品，而全天型飲用者則較依賴咖啡提神。但研究亦指出，研究屬觀察性研究，無法確立因果關係，且可能受到參與者記憶偏差及測量誤差的影響。