喝咖啡要選對時間？研究揭1時間喝咖啡減31%心血管疾病死亡率

喝咖啡除了能迅速提神醒腦，更可以降低死亡風險？最新研究顯示，適量飲用咖啡還可能有助於降低整體死亡率和心血管死亡率。醫生引用的研究指出，在1段時間內飲用咖啡，對健康的益處尤為明顯。然而，喝咖啡也可能對某些人群帶來負面影響，因此需要特別注意。
早上喝咖啡減心血管疾病死亡率
胃腸肝膽科醫生李柏賢在其facebook專頁上分享指，咖啡能喚醒沉睡的大腦，更有抗氧化、抗發炎及提升專注力的健康益處而備受讚譽。不過，許多研究主要集中於咖啡的「量」，卻往往忽視了咖啡的「喝法」，特別是飲用的時機是否會影響健康效果。最近有一項研究發現，早上飲用咖啡者(主要在清晨至中午期間享用咖啡)的全因死亡率和心血管疾病死亡率比不喝咖啡的人顯著降低。
常早晚喝咖啡不影響死亡率
該項研究涵蓋1999至2018年間參加美國全國健康與營養調查的40,725名成年受試者，追蹤時間中位數為9.8年，醫生指，由於樣本數量大，數據的可靠性較高。樣本分別有36%的早晨型咖啡飲用者(清晨至中午喝咖啡的人)和16%的全天型喝咖啡者(早到晚分散攝取咖啡)。研究指，調整了咖啡因攝取量、睡眠時數及其他變數後，早晨飲用咖啡者的整體死亡率降低16%，心血管死亡率降低31%。
研究證明，對於早晨型飲用者而言，較高的咖啡攝取量與較低的整體死亡率相關，但全天型飲用者則未見此現象。可能因為影響晝夜節律，干擾交感神經活性的原因，全天型飲用者無法顯著降低死亡率。相反，咖啡中的抗發炎成分在早晨高峰期可對抗身體的發炎因子，支持交感神經的活性，對心血管健康有益。早晨型飲用者通常會搭配茶或含咖啡因的飲品，而全天型飲用者則較依賴咖啡提神。但研究亦指出，研究屬觀察性研究，無法確立因果關係，且可能受到參與者記憶偏差及測量誤差的影響。
5類人慎喝咖啡
李醫生建議，可以考慮調整飲用時間，發揮咖啡的健康潛力，不過，並非適用於所有人。李醫生列出4大注意事項如下：
1. 胃部疾病患者需慎喝
- 胃酸倒流、胃潰瘍及十二指腸潰瘍患者應減少或避免咖啡，尤其是空腹時。
2. 保持適量飲用最安全
- 每日建議咖啡攝取量為1至3杯(每杯約240毫升)，最好在用餐期間或飯後飲用。
3. 避免下午或晚上飲用
- 特別是對咖啡因敏感的人，應避免在下午或晚間喝咖啡，以免影響睡眠質量。
4. 根據自身健康狀況調整
- 有高血壓或心律不整等問題的患者，應在飲用咖啡前諮詢醫生。