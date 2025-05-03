喝能量飲品提神醒腦恐致命 醫生揭5大習慣增年輕人猝死風險

日常小小的生活習慣有可能會增加死亡風險？有醫生指出，有些生活習慣其實是在「玩命」，長期累積下來可能大幅提高猝死風險，即使是看似健康又平常的習慣，也可能會增加致命風險。醫生列出有5大習慣會有猝死風險，當中包括喝有提神醒腦功效的能量飲料。

5大習慣增年輕人猝死風險 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，曾有一名年輕運動員被送到急症室時已經心跳停止，家人無法理解，因為他一直被認為是健康的運動員。然而，調查後發現他常常失眠，晚上運動到累了才去睡覺，並且經常借用吸煙、喝酒和運動飲料來緩解壓力。黃醫生指，這樣的生活方式，表面上看似健康，實則隱藏著巨大的風險，因為他有過度熬夜、過度壓力、情緒不穩、吸煙喝酒和高咖啡因的習慣。黃醫生指出，以下5大習慣會增加患上重病風險： 1. 熬夜 睡眠不足不但會影響到身體修復與心血管健康，有可能會導致交感神經亢奮、血壓升高、心跳加快，長期更可引致心臟負荷，誘發心律不正等問題。

大型研究分析指，每晚睡不到6小時的人，冠心病風險增加約48%。

有研究指，長期睡眠不足者更易出現高血壓和動脈變厚硬化，可引致心臟猝死 。 2. 過度健身 特別是對於潛藏心臟疾病的年輕人，大強度運動可能成為引爆猝死的導火線。

過度健身包括重訓、馬拉松、極限挑戰等，會令身體長期處於高強度負荷下。劇烈運動是猝死事件的常見誘因之一。

研究指出，在青少年和年輕成人中，激烈競技運動使猝死風險顯著增加。

運動不是猝死的直接原因，但如果心臟存在隱疾，超負荷運動會誘發致命心律失常如心室顫動導致心跳驟停。

長期極限耐力運動(如超馬、鐵人三項)可能造成心臟結構重塑，出現微小疤痕組織，增加心律不正風險。

逞強鍛煉，並忽視身體發出的警號(如胸痛、暈厥)，否則一旦悲劇發生，年輕強壯也無法挽回寶貴生命。 3. 能量飲料 高劑量咖啡因和刺激物質會讓心臟處於超負荷狀態，潛藏致命危機。

研究發現，能量飲料會干擾心臟電生理，令心跳加快、血壓上升，延長心臟電氣重整時間，這些改變可能誘發嚴重心律不正。

2023年的一項研究發現，9例心搏驟停與濫用能量飲料有關，其中3例不幸猝死。研究發現，能量飲料中高濃度的咖啡因等神經刺激物質是罪魁禍首，可能透過改變心臟節律引發致命性心律失常 。

今年一項發表於《Heart Rhythm》期刊的研究發現，在一組心臟驟停倖存的年輕患者中，有5%是在飲用能量飲料後發生心跳驟停。

能量飲料並非無害提神聖品，而可能是年輕人猝死的隱形殺手。

長時間熬夜再灌能量飲料，等於雙重「玩命」，務必要適可而止。 4.久坐不動 長時間坐著工作、打遊戲、追劇，缺乏運動，對心血管系統的傷害是在悄悄累積的。

久坐會導致血液循環不良、血脂代謝減慢，長期下來促使動脈粥樣硬化、高血壓、肥胖等慢性問題出現，這些都是心臟猝死的風險因素。

研究顯示，每天靜坐時間過長者心血管疾病死亡率明顯升高。

一項研究追蹤21年逾7,744名男性，發現每周久坐超過23小時的人(平均每天超過3小時)，心血管疾病致死風險比每周久坐少於11小時者高出64% 。研究亦指出，一周中花超過10個小時坐車通勤的人，罹患心血管致命事件的風險比很少開車者高出達82% 。

除了慢性病風險，久坐還可能引發急性猝死事件如深靜脈血栓形成及肺栓塞：有年輕人連續打電玩數十小時不動，血液栓塞隨血流沖入肺部，最終導致猝死的案例 。 5. 壓力過大 當人承受劇烈壓力時，體內會釋放大量壓力荷爾蒙(如腎上腺素和皮質醇)，導致心跳加速、血壓飆高、血管收縮。

長期處於這種繃緊狀態，心血管系統就像引線持續被點燃的炸藥，隨時可能引爆。

研究證實心理壓力與猝死風險的明顯相關性，高焦慮、高壓力水平出現生猝死的機率是一般人的兩倍以上。

急性壓力，還可能直接誘發「應激性心肌病」(俗稱心碎症候群)，造成嚴重心肌收縮障礙和心律不正。

壓力可透過慢性途徑加速動脈硬化與心衰竭，也能在瞬間透過過多的腎上腺素引發致命心律失常。

6大健康習慣 黃醫生指，許多年輕人抱著自己還年輕，不會有心臟問題的僥倖心理，對身體發出的警號視而不見，而且，有些看似健康的年輕人，其實帶有潛在的心臟隱患，包括遺傳性心律不整和心肌病變。事實上，過半心臟猝死患者在發生前身體都出現過警號如胸痛、胸悶、心悸、暈厥等警示症狀，但約80%人選擇忽視。青春固然可貴，但前提是擁有健康的體魄。黃醫生建議現代年輕人面臨的生活壓力與誘惑更需提高警覺，改變不良習慣，並養成以下健康習慣： 保持充足睡眠，避免熬夜。 適度運動，不要勉強自己。 減少或避免高咖啡因的能量飲料。 定期活動，避免久坐。 學會紓解壓力，保持心理健康。 傾聽身體訊號，及時求醫檢查。