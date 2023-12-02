喝藥膳吃補品致子宮肌瘤變大？　子宮肌瘤飲食原則：高纖、低脂、低糖為主

一名34歲女性，短短的4年內已經動過2次切除子宮肌瘤的手術，於去年回婦產科複診時，又發現了多顆子宮肌瘤，西醫建議要做第3次手術，但是前2次的手術已經造成腸壁沾黏，引起排便不暢，子宮肌瘤長大的速度也越來越快，因此對於要第3次手術感到巨大壓力，而改往中醫診所就診。 周宗翰醫師詢問病史後發現，該女性飲食上並無太多節制，特別喜歡吃燉補類食品，在醫師建議下調整飲食習慣，經過6個月的中藥與針灸調理，增生的子宮肌瘤從原本5cm縮小到3cm，其餘的肌瘤也都有穩定的縮小，原本惱人的經痛也改善許多。 子宮肌瘤與生活飲食有很大的關聯，周宗翰中醫師說明，子宮肌瘤對雌激素高度敏感，為刺激子宮肌瘤成長的必要條件。因此要保持子宮內的健康環境，良好的雌激素代謝是不可或缺的條件。

天冷進補怎麼吃？ 淺嚐一碗即可 每到冬天總少不了吃補養生，在門診就經常會被患者問到，這個食物吃了會不會讓子宮肌瘤變大？可以多吃些什麼預防子宮肌瘤？飲食習慣確實對於子宮肌瘤的增長扮演著重要的角色，那藥膳湯可以喝嗎？周宗翰建議，品嚐一碗即可。 中藥會不會養大子宮肌瘤？如果吃錯了答案絕對是肯定的，如何首烏、桂圓、人參、阿膠等常常放入藥湯燉煮的藥材，如果不是氣虛體寒型的子宮肌瘤，基本上都不適合飲用，但是因為中藥材昂貴，所以會放入雞湯的中藥材通常份量也不會太多，放最多的是調補脾胃的紅棗與甘草，所以記得以一碗為限。 除此之外，年節時免不了要吃一些零食與甜食，但甜食也算是高油脂，高熱量的代表，當身體代謝異常出現胰島素阻抗，導致血液中雄激素增高，影響荷蒙爾分泌，就容易產生排卵障礙，誘發多囊性卵巢症候群。

子宮肌瘤患者 應避免高熱量、高油脂食物 中醫在治療子宮肌瘤中有個很重要的環節，就是改變患者飲食習慣，應避免容易增生子宮肌瘤的高危險食物。周宗翰指出，子宮肌瘤的形成與雌激素在體內的波動有關，而主食嗜吃高熱量、高油脂的婦女，在臨床上特別容易誘發子宮肌瘤。 油炸食物如炸雞、洋芋片、炸排骨中的飽和脂肪酸、反式脂肪酸和膽固醇，都會導致荷爾蒙失調，另外，食物在油炸過程中也會產生自由基，使細胞被氧化破壞，容易出現子宮與卵巢機能的絮亂。 高脂肪食物會促進某些激素的生成和釋放，尤其補品藥膳中總少不了魚肉，特別是蹄膀或是豬五花等高油脂食物攝取就必須要適量。麻油炒雞佛也是其中一道地雷菜，常有人說女性多吃雞睪丸皮膚會變得美麗，雞睪丸裡的確含有荷爾蒙，但膽固醇與油脂含量更高，有子宮肌瘤朋友要特別注意，避免食用過多與動物生殖系統有關的食物或是含有大量激素的食品。