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健康
2023-12-02 21:26:22

喝藥膳吃補品致子宮肌瘤變大？　子宮肌瘤飲食原則：高纖、低脂、低糖為主

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每到冬天總少不了吃補養生，在門診就經常會被患者問到，這個食物吃了會不會讓子宮肌瘤變大？

每到冬天總少不了吃補養生，在門診就經常會被患者問到，這個食物吃了會不會讓子宮肌瘤變大？

一名34歲女性，短短的4年內已經動過2次切除子宮肌瘤的手術，於去年回婦產科複診時，又發現了多顆子宮肌瘤，西醫建議要做第3次手術，但是前2次的手術已經造成腸壁沾黏，引起排便不暢，子宮肌瘤長大的速度也越來越快，因此對於要第3次手術感到巨大壓力，而改往中醫診所就診。

周宗翰醫師詢問病史後發現，該女性飲食上並無太多節制，特別喜歡吃燉補類食品，在醫師建議下調整飲食習慣，經過6個月的中藥與針灸調理，增生的子宮肌瘤從原本5cm縮小到3cm，其餘的肌瘤也都有穩定的縮小，原本惱人的經痛也改善許多。

子宮肌瘤與生活飲食有很大的關聯，周宗翰中醫師說明，子宮肌瘤對雌激素高度敏感，為刺激子宮肌瘤成長的必要條件。因此要保持子宮內的健康環境，良好的雌激素代謝是不可或缺的條件。

天冷進補怎麼吃？　淺嚐一碗即可

每到冬天總少不了吃補養生，在門診就經常會被患者問到，這個食物吃了會不會讓子宮肌瘤變大？可以多吃些什麼預防子宮肌瘤？飲食習慣確實對於子宮肌瘤的增長扮演著重要的角色，那藥膳湯可以喝嗎？周宗翰建議，品嚐一碗即可。

中藥會不會養大子宮肌瘤？如果吃錯了答案絕對是肯定的，如何首烏、桂圓、人參、阿膠等常常放入藥湯燉煮的藥材，如果不是氣虛體寒型的子宮肌瘤，基本上都不適合飲用，但是因為中藥材昂貴，所以會放入雞湯的中藥材通常份量也不會太多，放最多的是調補脾胃的紅棗與甘草，所以記得以一碗為限。

除此之外，年節時免不了要吃一些零食與甜食，但甜食也算是高油脂，高熱量的代表，當身體代謝異常出現胰島素阻抗，導致血液中雄激素增高，影響荷蒙爾分泌，就容易產生排卵障礙，誘發多囊性卵巢症候群。

子宮肌瘤患者　應避免高熱量、高油脂食物

中醫在治療子宮肌瘤中有個很重要的環節，就是改變患者飲食習慣，應避免容易增生子宮肌瘤的高危險食物。周宗翰指出，子宮肌瘤的形成與雌激素在體內的波動有關，而主食嗜吃高熱量、高油脂的婦女，在臨床上特別容易誘發子宮肌瘤。

油炸食物如炸雞、洋芋片、炸排骨中的飽和脂肪酸、反式脂肪酸和膽固醇，都會導致荷爾蒙失調，另外，食物在油炸過程中也會產生自由基，使細胞被氧化破壞，容易出現子宮與卵巢機能的絮亂。

高脂肪食物會促進某些激素的生成和釋放，尤其補品藥膳中總少不了魚肉，特別是蹄膀或是豬五花等高油脂食物攝取就必須要適量。麻油炒雞佛也是其中一道地雷菜，常有人說女性多吃雞睪丸皮膚會變得美麗，雞睪丸裡的確含有荷爾蒙，但膽固醇與油脂含量更高，有子宮肌瘤朋友要特別注意，避免食用過多與動物生殖系統有關的食物或是含有大量激素的食品。

子宮肌瘤飲食原則　高纖、低脂、低糖為主

吃雞蛋會不會使肌瘤變大？正常情況下適度攝取雞蛋 (一日一隻) 並不會有大礙，若真的擔心，不妨可將雌激素含量高的蛋黃部位捨棄，不過，雞蛋的雌激素含量並沒有想像中可觀，但是要當心蟹黃、蟹膏、蝦膏、動物內臟的雌激素含量原本就較高，同時又容易囤積環境荷爾蒙，故在攝取時要小心。

子宮肌瘤患者可以喝酒嗎？周宗翰表示可以。但是本身有肝臟功能疾患就不建議過度飲酒、熬夜，這些行為容易造成肝臟機能異常，可能會影響體內荷爾蒙的調節。因為肝臟是體內調節荷爾蒙的重要角色，健康的肝臟可以幫助降低子宮肌瘤的發生率，過度的飲酒則會加重肝臟的負擔。

子宮肌瘤患者的飲食原則以高纖、低脂、低糖為主，常見的抗氧化食物，可以有效清除自由基。包含花椰菜、青椒，堅果類的杏仁、核桃等，和全穀類的糙米、小麥、燕麥等。高鈣食物如牛奶、蝦皮、海帶等，也有助於子宮的調養還能夠促進子宮細胞生長，對子宮發育和卵巢健康都有幫助，飲食中應增加攝取蔬果量，因為蔬果中的各種植化素，具有抑制發炎、降低腫瘤生長的優點，有助於減少子宮肌瘤的發生率，但是這類蔬果要煮熟，水果也務必在早上食用。

平時補充優質蛋白質，例如瘦肉、魚肉等，取代肥肉的攝取，可以幫助代謝機能穩定，使身體荷爾蒙分泌正常，避免肥胖的發生。周宗翰提醒，豆製品、山藥要適量而止，雖然豆製品以及山藥都是屬於植物性的荷爾蒙，少量的攝取並不會對肌瘤造成影響，但是多量就不行。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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