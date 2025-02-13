喝酒助眠恐致食道癌？醫生揭喝酒後進睡5大影響

習慣睡前喝杯酒放鬆助眠，卻竟然可能會造成食道癌？有醫生指出，其實飲用酒精幫助睡眠的方法，不但沒有實際作用，更令人愈睡愈差，甚至造成食道癌。醫生列出喝酒後進睡可能造成的5大影響。

喝酒助眠恐致食道癌？

胃腸肝膽科醫生李柏賢在其facebook專頁上分享指，曾經有幾位門診酒精性肝炎患者，由於長期失眠，所以習慣在睡前飲用烈酒幫助睡眠。初時方法似乎有效，但後來卻開始經常半夜驚醒，白天則感到疲憊，並出現胃食道逆流的情況，甚至有頻繁的夜尿問題。亦因此，令他們逐漸增加酒量再改善睡眠，結果令睡眠質量下降，肝臟因慢性發炎而受損。

李醫生，許多人誤以為酒精能幫助入睡，卻不知其實是在悄然破壞睡眠結構，損害肝臟和腸胃，甚至使失眠問題更加嚴重。他指出，其實酒精對睡眠會造成以下5大負面影響：

1. 降低睡眠質素

酒精抑制大腦皮層活動，雖然能加速入睡，但卻會顯著減少深層睡眠和REM(快速動眼期)。缺少負責記憶整合、情緒調節REM會導致白天出現以下情況：

精神恍惚，注意力下降；

記憶力減退學習效率降低；

情緒不穩，焦慮易怒。

2.宿醉性失眠

酒精代謝後會引發「反彈效應」，令交感神經興奮，打亂生理時鐘，形成所謂的「宿醉性失眠」的惡性循環，導致以下情況：