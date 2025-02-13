喝酒助眠恐致食道癌？醫生揭喝酒後進睡5大影響

習慣睡前喝杯酒放鬆助眠，卻竟然可能會造成食道癌？有醫生指出，其實飲用酒精幫助睡眠的方法，不但沒有實際作用，更令人愈睡愈差，甚至造成食道癌。醫生列出喝酒後進睡可能造成的5大影響。
喝酒助眠恐致食道癌？
胃腸肝膽科醫生李柏賢在其facebook專頁上分享指，曾經有幾位門診酒精性肝炎患者，由於長期失眠，所以習慣在睡前飲用烈酒幫助睡眠。初時方法似乎有效，但後來卻開始經常半夜驚醒，白天則感到疲憊，並出現胃食道逆流的情況，甚至有頻繁的夜尿問題。亦因此，令他們逐漸增加酒量再改善睡眠，結果令睡眠質量下降，肝臟因慢性發炎而受損。
李醫生，許多人誤以為酒精能幫助入睡，卻不知其實是在悄然破壞睡眠結構，損害肝臟和腸胃，甚至使失眠問題更加嚴重。他指出，其實酒精對睡眠會造成以下5大負面影響：
1. 降低睡眠質素
酒精抑制大腦皮層活動，雖然能加速入睡，但卻會顯著減少深層睡眠和REM(快速動眼期)。缺少負責記憶整合、情緒調節REM會導致白天出現以下情況：
- 精神恍惚，注意力下降；
- 記憶力減退學習效率降低；
- 情緒不穩，焦慮易怒。
2.宿醉性失眠
酒精代謝後會引發「反彈效應」，令交感神經興奮，打亂生理時鐘，形成所謂的「宿醉性失眠」的惡性循環，導致以下情況：
- 半夜醒來，儘管身體感到疲倦卻無法再次入睡，
- 心跳加快、出汗，甚至發惡夢。
3. 損害肝臟
肝臟是身體的「解毒工廠」，睡前喝酒會令肝臟「加班」運作。
- 酒精性肝炎、脂肪肝，甚至肝硬化；
- 身體發炎、代謝失調；
- 酒精代謝需要水分，導致夜尿頻繁，影響睡眠質量。
4. 增加窒息風險
當醉酒後，吞嚥反射會變得遲鈍，若出現嘔吐，嘔吐物會導致：
- 進入氣管，導致吸入性肺炎；
- 堵住氣道，嚴重可能窒息。醉酒後仰躺睡覺，風險更高。
5. 胃酸倒流
酒精會放鬆食道括約肌，促使胃酸倒流，結果是夜間被灼熱感驚醒，造成以下後果：
- 咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞；
- 長期可能增加胃食道炎及食道癌的風險。
李醫生指，除了以上5大負面影響，其實酒精的熱量不容小覷，一杯紅酒的熱量約等於半碗飯，含糖調酒熱量可高達數百卡，長期飲用容易導致體重增加，並影響新陳代謝，導致內臟脂肪增加，進一步增加脂肪肝和糖尿病的風險。
改善睡眠的健康建議
李柏賢醫生指，如果想改善睡眠，不一定要喝酒，他提出以下4大建議：
- 規律作息：每天固定時間入睡，助身體建立生理時鐘。
- 避免睡前飲酒或吃重口味食物：減少對胃腸的負擔。
- 睡前放鬆：可試用溫牛奶、洋甘菊茶或聆聽自然音樂以促進入睡。
- 遠離電子產品：藍光會抑制褪黑激素，影響入睡。
喝酒助眠誤解
李醫生續指，酒精僅能暫時促進昏睡，卻會破壞正常的睡眠結構，損害肝臟和腸胃。如果要獲得良好的睡眠，關鍵在於健康的作息習慣，而非依賴酒精的「錯誤認知」。
他表示，許多在門診中接受治療的酒精性肝炎患者，往往是從「改善睡眠」的初衷出發，最終卻陷入了「酒精成癮、肝臟受損、睡眠質量下降」的惡性循環。所以，改變不良習慣，讓身體自然入眠，才是長期健康的關鍵。