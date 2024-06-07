喝酒後反胃、胃不舒服？酒後6種食物 有助緩解不適症狀

工作交際應酬，幾杯酒下肚後，許多人會有胃部不適的問題。腸胃科醫生鄭泓志也提到，常常有人向他詢問「喝酒後胃不舒服、反胃，有哪些食物可以幫助緩解？」因此，醫生整理了6種酒後適合吃的食物，但也提醒飲酒過量必定會影響消化系統正常運作，應適可而止避免對身體造成過度負擔。

酒精影響腸胃蠕動、消化 還可能導致「這些」問題 為甚麼喝酒之後常會感到胃部不適呢？鄭泓志醫生表示，這是因為酒精會刺激腸胃蠕動運作，導致胃酸分泌增加並可能傷害胃黏膜，同時也會影響食物在腸胃道內的消化吸收速度，因此喝醉後常會感到噁心、嘔吐或腹瀉。 除了胃部不適外，飲酒還會造成許多問題，鄭泓志醫生提到，喝酒可能還會導致身體脫水、電解質失衡，而且肝臟在代謝酒精的過程中，也會消耗較多的營養素，因此喝酒後常會感到頭暈、口乾舌燥、注意力不集中或有宿醉的狀況。

酒後適合吃 6 種食物 幫助緩解不適症狀 喝酒不僅會影響胃，還會產生許多不適症狀，鄭泓志醫生建議，這時可以適當補充以下食物幫助緩解不適： 雞蛋 雞蛋含有豐富的蛋白質、維生素B雜，對於修復酒精可能造成的身體組織損傷很有幫助。像蛋白質能幫助修復胃黏膜損傷，並分解成胺基酸，促進肝臟解毒、代謝酒精；而維生素B1、維生素B2和葉酸等B雜維生素，則會在代謝酒精的過程中被大量消耗，因此適當補充也可以幫助解酒。 燕麥 燕麥是一種溫和、容易消化且富含蛋白質、膳食纖維、維生素B6、鈣、鐵和β-葡聚糖的食物，有助於緩解酒精引起的胃部不適，並能促進消化系統恢復正常功能。 香蕉 香蕉富含鉀、鎂、色胺酸、澱粉且容易消化。由於喝酒時，人體容易流失重要電解質，造成脫水問題，因此可以吃香蕉迅速補充鉀、鎂離子平衡電解質。 薑茶 薑具有自然的消炎、鎮痛特性，有助於緩解酒精引起的消化不良，並紓緩噁心、嘔吐等症狀。此外，薑茶有助於促進血液循環，減輕酒精引起的頭痛。 清雞湯 雞湯富含維生素、礦物質和蛋白質，可以補充因飲酒而流失的水分、電解質流失，而且溫熱的湯可以暖胃，能緩解因酒精而引起的胃痛。 水 水可以稀釋胃內過多的胃酸，減少對胃黏膜的刺激並緩解胃灼熱、噁心、嘔吐等症狀。而且酒精具有利尿效果，會導致身體流失大量水分，適量補充水分可以防止因脫水而引起的頭痛、疲勞和乾燥等不適感。