喝1種飲品胰臟癌風險激增87% 醫生教喝9類飲品天然防癌

喝飲品也會增加患癌風險？有醫生指出，有最新研究發現，每年超過50萬宗癌症病例與1種飲品有關，其中，如果常喝這類飲料，胰臟癌風險更會激增87%。醫生指出，可以以4類飲品取代該飲料，並有天然防癌的功效。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，最新研究證實，全球每年有超過50萬例癌症與含糖飲料直接相關。不過，並不是只有糖分是元兇，就連大家以為健康的「溫燙飲料」，也可能暗藏癌病變的風險。

9類飲品天然防癌

黃醫生表示，選擇正確維持健康的飲品很重要，他推介以下是一些不含糖、不含酒精、不過燙、非加工果汁的健康飲品建議：

1. 首選飲品：白開水

有助身體維持正常運作，並促進新陳代謝，完全不含熱量。

2. 無糖茶(原味茶)

可以選擇各種不加糖的原味茶：

綠茶：富含抗氧化劑，有助於心血管健康。

烏龍茶：具有獨特的風味，也有助於消化。

紅茶：溫和提神，適合早上飲用。

花草茶：例如洋甘菊茶、薄荷茶等，具有紓緩放鬆的效果，且不含咖啡因。

3. 無糖咖啡(原味黑咖啡)

適量飲用無糖咖啡可以提神醒腦，並含有一些抗氧化物質。但要注意咖啡因攝取量，避免過量。

4. 新鮮現榨果汁(稀釋)：

喝果汁應自行新鮮榨取並用水稀釋飲用，有助降低攝取天然糖分。

建議不要過濾掉富含膳食纖維的果渣。

建議建議適量飲用，不宜取代飲水。

5. 無糖豆漿：

含有豐富的植物性蛋白質和鈣質的好來源。

建議選擇無額外添加糖的。

6. 無糖植物奶：

例如杏仁奶、燕麥奶、椰奶等。

建議選擇無糖口味，可以提供不同的風味和營養。

7. 檸檬水/氣泡水 (無糖)：

可以在水中加入新鮮檸檬片，以增加風味，並補充維他命C。

無糖氣泡水也能帶來清爽的口感。

8. 牛奶/乳酪飲料(無糖或低脂)：

提供鈣質和蛋白質。

注意選擇無糖或低脂的，並適量飲用。

9. 新鮮現榨蔬菜汁：

富含維他命、礦物質和膳食纖維。

可以單獨飲用，也可以與小量水果混合以改善風味。

黃醫生提醒，即使是健康飲品，也要注意適量。另外，亦要注意自己身體對不同飲品的反應。他建議，健康飲品的基礎仍然是充足的水分攝取。以水、無糖茶和無糖咖啡為主要的健康飲品選擇，並適量飲用新鮮現榨並稀釋的果汁、無糖豆漿、無糖植物奶等，就能維持身體健康。記得避開所有含糖飲料、酒精、過燙的飲品和加工果汁。