喝1種飲品胰臟癌風險激增87% 醫生教喝9類飲品天然防癌

喝飲品也會增加患癌風險？有醫生指出，有最新研究發現，每年超過50萬宗癌症病例與1種飲品有關，其中，如果常喝這類飲料，胰臟癌風險更會激增87%。醫生指出，可以以4類飲品取代該飲料，並有天然防癌的功效。
4大致癌飲料
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，最新研究證實，全球每年有超過50萬例癌症與含糖飲料直接相關。不過，並不是只有糖分是元兇，就連大家以為健康的「溫燙飲料」，也可能暗藏癌病變的風險。
1. 含糖飲料：癌細胞的「超跑燃料」
- 研究指出，汽水和其他含糖飲料每年可能造成6,450人死於癌症。每天喝500ml含糖飲料，胰臟癌風險激增87%。
- 每天喝1杯含糖量達70克飲料(約2杯罐裝可樂)，胰臟癌死亡風險是未喝含糖飲料的年輕人3倍。
- 高糖飲食還會導致乳癌風險上升，如果再攝取熱量密度高的食物，乳癌風險會上升近50%左右。
- 原因是高血糖指數促進胰島素阻抗，令促癌因子飆升，進而影響細胞增生。
2. 酒精飲品：DNA分子粉碎機
- WHO將酒精列為一級致癌物，每18克酒精(約1.5罐啤酒)提升7%消化道癌症風險。
- 乙醛會直接破壞DNA修復機制，誘發基因突變，特別是對東亞人影響更大。
3. 65°C以上熱飲：食道「岩漿灼傷」
- 高溫飲品使食道癌風險暴增8倍。國際癌症研究機構將超過65°C的熱飲列為2A致癌物。
- 黏膜反覆燙傷會導致慢性發炎，進而促進癌變。
4. 加工果汁：隱藏的危機
- 研究指出，含糖飲料會在增加患癌風險，而加工的果汁即使號稱100%純天然，仍會使罹癌風險上升12%。
- 去纖維的果汁使果糖吸收速度加快，促進發炎反應。
9類飲品天然防癌
黃醫生表示，選擇正確維持健康的飲品很重要，他推介以下是一些不含糖、不含酒精、不過燙、非加工果汁的健康飲品建議：
1. 首選飲品：白開水
- 有助身體維持正常運作，並促進新陳代謝，完全不含熱量。
2. 無糖茶(原味茶)
可以選擇各種不加糖的原味茶：
- 綠茶：富含抗氧化劑，有助於心血管健康。
- 烏龍茶：具有獨特的風味，也有助於消化。
- 紅茶：溫和提神，適合早上飲用。
- 花草茶：例如洋甘菊茶、薄荷茶等，具有紓緩放鬆的效果，且不含咖啡因。
3. 無糖咖啡(原味黑咖啡)
- 適量飲用無糖咖啡可以提神醒腦，並含有一些抗氧化物質。但要注意咖啡因攝取量，避免過量。
4. 新鮮現榨果汁(稀釋)：
- 喝果汁應自行新鮮榨取並用水稀釋飲用，有助降低攝取天然糖分。
- 建議不要過濾掉富含膳食纖維的果渣。
- 建議建議適量飲用，不宜取代飲水。
5. 無糖豆漿：
- 含有豐富的植物性蛋白質和鈣質的好來源。
- 建議選擇無額外添加糖的。
6. 無糖植物奶：
- 例如杏仁奶、燕麥奶、椰奶等。
- 建議選擇無糖口味，可以提供不同的風味和營養。
7. 檸檬水/氣泡水 (無糖)：
- 可以在水中加入新鮮檸檬片，以增加風味，並補充維他命C。
- 無糖氣泡水也能帶來清爽的口感。
8. 牛奶/乳酪飲料(無糖或低脂)：
- 提供鈣質和蛋白質。
- 注意選擇無糖或低脂的，並適量飲用。
9. 新鮮現榨蔬菜汁：
- 富含維他命、礦物質和膳食纖維。
- 可以單獨飲用，也可以與小量水果混合以改善風味。
黃醫生提醒，即使是健康飲品，也要注意適量。另外，亦要注意自己身體對不同飲品的反應。他建議，健康飲品的基礎仍然是充足的水分攝取。以水、無糖茶和無糖咖啡為主要的健康飲品選擇，並適量飲用新鮮現榨並稀釋的果汁、無糖豆漿、無糖植物奶等，就能維持身體健康。記得避開所有含糖飲料、酒精、過燙的飲品和加工果汁。