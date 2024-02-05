單眼視力突模糊　5旬婦竟「眼中風」

現代人由於飲食與生活習慣改變，中風患者已有日漸增加的趨勢，但不只腦部會中風，眼睛也會中風！57歲的吳太太患有高血壓，某天早上起床後，感覺右眼看出去比左眼還模糊，但因為沒有疼痛與其他症狀，吳太太以為是用眼過度因此不以為意，直到一個月後視力模糊仍沒有改善，甚至右眼看東西中間有黑影！就醫後經眼科醫生檢查發現，吳太太罹患視網膜靜脈阻塞，也就是俗稱的「眼中風」，同時併發黃斑部水腫，所幸即時治療後，症狀減輕，視力也逐漸恢復。

眼睛血管堵塞 小心四併發症

眼中風是指視網膜靜脈阻塞引起的病變及視力障礙，原因可能是血栓阻塞，或動脈壓迫視網膜靜脈，導致血液無法回流。恩主公醫院眼科醫生陳彥晟表示，病人通常會有突發性、無痛的單邊眼睛視力下降，有部分人可能會因血栓溶解而自行好轉，但另一部分病人會因為症狀輕微而容易拖延就醫，經常是併發其他症狀才警覺就醫治療，此時對治療後的恢復程度會有很大的影響。

眼中風不會直接導致失明，而是後續的併發症會間接使視力愈來愈差，陳彥晟指出，眼中風發生後，由於靜脈阻塞導致視網膜缺血，會促使視網膜長出新血管去補償缺血的地方，但這些新生的血管大多較脆弱，當血管滲漏時會造成黃斑部水腫、血管破裂會使玻璃體出血，也有案例是新血管長在眼前房排水出口附近，導致房水無法排出，眼壓升高併發青光眼，又或是視網膜新生血管纖維化，收縮拉扯使視網膜剝離，導致視力大幅減退。