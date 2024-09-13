嗅覺下降以為是新冠後遺症！6旬裝修師傅一驗竟已是鼻竇癌四期

一名61歲裝修師傅工作超過20年，去年年初出現頭痛、嗅覺改變等症狀，以為是新冠後遺症，但前往診所就診症狀卻遲未改善。一段時間後，家人發現他右眼出現外凸，且視覺無法聚焦，轉送醫院急診，影像檢查下才發現鼻竇顱底的腫瘤。經羅東博愛醫院耳鼻喉科林傳益醫生與神經外科許詠鈞醫生合作緊急開刀切除，三個月後追蹤無復發，搶回一命。
長期暴露有害物質是致病主因 鼻竇癌症狀似感冒易忽略
羅東博愛醫院耳鼻喉科林傳益醫生表示，鼻竇癌成因與環境因子、不良習慣較有關連，常見的環境危險因子如皮革、木工、油漆、甲醛、有機溶劑等，若長期(通常數十年)暴露於類似工作環境中卻又沒有做保護措施，有害物質便可能附著在鼻腔中，誘發鼻腔黏膜細胞產生變化。另外，吸煙、人類乳頭瘤病毒也是致病因子。
林傳益醫生補充，有別於口腔癌，頭頸癌中的鼻竇癌較為少見，也因早期症狀類似感冒，常被忽略。
耳鼻喉科與神經外科通力合作 鼻竇癌四期搶回一命
此外，鼻竇癌、鼻腔癌與其他頭頸癌相比，比較不會淋巴轉移造成淋巴腫大，因此較難被察覺，導致許多病人檢查出鼻竇癌時已是末期。林傳益醫生發現病患已是鼻竇癌第四期，腫瘤已生成侵犯到顱底，評估為腫瘤過大因此造成眼凸與視神經壓迫，病情並不樂觀。幸運的是，術中林傳益醫生負責鼻竇鼻腔內腫瘤，再往上擴及顱底的腫瘤則由神經外科許詠鈞醫生負責切除並修補受損部位。術後搭配放射線化學治療，目前回診追蹤無腫瘤復發跡象，狀況良好。
感冒勿拖延 不明原因鼻血、嗅覺下降需盡快就醫
林傳益醫生提醒，鼻竇癌在頭頸癌中比例不到5%，但因早期症狀類似感冒，不易被鑑別，因此要格外小心，若出現不明原因流鼻血、嗅覺下降、鼻腔飄異味、分泌物多，且久久未愈，便建議盡快赴醫院耳鼻喉科醫生進行鼻腔內視鏡檢查。
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