嗅覺下降以為是新冠後遺症！6旬裝修師傅一驗竟已是鼻竇癌四期

鼻竇癌成因與環境因子、不良習慣較有關連，常見的環境危險因子如皮革、木工、油漆、甲醛、有機溶劑等。

一名61歲裝修師傅工作超過20年，去年年初出現頭痛、嗅覺改變等症狀，以為是新冠後遺症，但前往診所就診症狀卻遲未改善。一段時間後，家人發現他右眼出現外凸，且視覺無法聚焦，轉送醫院急診，影像檢查下才發現鼻竇顱底的腫瘤。經羅東博愛醫院耳鼻喉科林傳益醫生與神經外科許詠鈞醫生合作緊急開刀切除，三個月後追蹤無復發，搶回一命。

長期暴露有害物質是致病主因 鼻竇癌症狀似感冒易忽略

羅東博愛醫院耳鼻喉科林傳益醫生表示，鼻竇癌成因與環境因子、不良習慣較有關連，常見的環境危險因子如皮革、木工、油漆、甲醛、有機溶劑等，若長期(通常數十年)暴露於類似工作環境中卻又沒有做保護措施，有害物質便可能附著在鼻腔中，誘發鼻腔黏膜細胞產生變化。另外，吸煙、人類乳頭瘤病毒也是致病因子。

林傳益醫生補充，有別於口腔癌，頭頸癌中的鼻竇癌較為少見，也因早期症狀類似感冒，常被忽略。