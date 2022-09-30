嗅覺衰退｜新冠肺炎後遺嗅覺喪失 中醫針灸有救

很多人在新冠確診後，便開始感覺嗅覺衰退，無法像是以往般，能輕易體會食物的香味，家人於廚房炒菜時，在客廳卻聞不出任何味道。中醫師涂育維表示，患者在接受密集的針灸治療並搭配藥物改善體質後，能漸漸找回聞氣味食物的靈敏度。
嗅覺失常成因多 損傷程度影響預後
臨床上嗅覺喪失的成因除了新冠確診外，也有可能是車禍外傷，導致嗅神經的外傷損害；病毒、細菌感染的侵害或是腫瘤的壓迫，也可能影響嗅覺傳導神經、腦部嗅球的功能。涂育維分享，臨床上也遇過患者由於長年的嚴重過敏性鼻炎，導致鼻中膈嚴重彎曲或是鼻息肉腫大，造成鼻塞進而影響呼吸的通暢度。這樣的慢性發炎腫脹，在新冠肺炎確診後，會漸漸影響嗅覺受器的靈敏度，導致嗅覺障礙。而嗅覺失常可分為完全嗅覺喪失和部分嗅覺喪失，其嚴重度反應神經損傷的程度，也關係到預後。由於神經的修復有時效性，故若是嗅覺喪失的時間拖得愈長，或是嗅覺神經的破壞愈嚴重，恢復的機會就會愈來愈艱難。
搭配中藥、食療及穴位保養 振奮活化神經的機能
中醫臨床診治嗅覺障礙主要有兩個方法，首先是能夠藉由針灸直接刺激鼻腔周圍的血液循環與神經傳導，透過針刺頭面部的「迎香穴、攢竹穴、印堂穴、風池穴」，來活化鼻腔周圍的機能，也能幫助腦血流的循環。另外，涂育維提到，有些醫師會搭配手足遠端的曲池穴、合谷穴、足三里穴、崑崙穴進一步調整疏通經絡氣血，幫助恢復健康。此外，若是在上述針刺刺激上，加入頭皮針以活化腦神經，也能夠幫助嗅覺神經的傳導與修復。
一般民眾的穴位保養，可以使用溫水蒸氣薰鼻的方式先溫暖滋潤鼻面部，一邊以手指畫圓依序按摩印堂穴、攢竹穴、魚頭穴、魚腰穴、並沿著鼻子兩側緣向下滑按到迎香穴，每天早晚按摩5分鐘。
搭配溫肺散寒、宣通鼻竅食療
另外，涂育維指出，也能使用中藥或食療治療新冠肺炎確診後遺症導致的鼻黏膜機能障礙。若是因感冒或是細菌感染、長期慢性鼻炎引起的「失嗅」，需要先分辨患者為「肺受風寒」，或是因「肝膽濕熱」、「風熱鬱肺」等病因導致嗅覺細胞受到炎症的侵犯。在寒邪侵犯肺鼻時，可考慮搭配溫肺散寒，宣通鼻竅的食療，例如時常飲用薑絲魚湯、迷迭香茶、柑橘茶等。另一方面則可使用薄荷油在鼻孔附近塗抹按摩，或直接飲用薄荷茶、魚腥草濃煎作為茶飲，來緩解因風熱感染引發的鼻塞、嗅覺失靈。而若是肝膽濕熱上擾頭面而引發的鼻窒、鼻聾，應搭配清瀉肝膽濕熱的七葉膽、板藍根煮成茶飲用，並注意保持心情放鬆與避免熬夜。至於車禍或骨折造成神經受損的患者，或是長期慢性鼻炎侵擾導致機體功能下降的案例，涂育維補充，在治療上應善用補氣養血，活血化瘀，通竅活絡的治則，利用八珍湯加上辛溫通絡藥，或是使用桂枝黃耆西洋參茶補益氣血，再搭配上述按摩方式，如此可提供頭面神經養分與血流，同時振奮活化神經的機能。
神經修復具時效性 須及時找出嗅覺喪失主因並治療由於嗅覺喪失牽涉到神經的新生與修復，而一般神經受損有其快速恢復的時效性，所以，涂育維提醒，一旦新冠確診後，出現嗅覺喪失的情形，最好還是盡快就診找出病因，進而使用藥物治療感染，恢復鼻腔通氣，並搭配針灸刺激神經傳導以活化嗅覺傳導。
然而，若是外傷骨折或腫瘤的原因，牽涉到嗅神經的損害嚴重度與修復時間的黃金期，需要更有耐心與密集的治療，以增加受損的嗅神經機能復原的機會。
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