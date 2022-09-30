嗅覺衰退｜新冠肺炎後遺嗅覺喪失 中醫針灸有救

很多人在新冠確診後，便開始感覺嗅覺衰退，無法像是以往般，能輕易體會食物的香味，家人於廚房炒菜時，在客廳卻聞不出任何味道。中醫師涂育維表示，患者在接受密集的針灸治療並搭配藥物改善體質後，能漸漸找回聞氣味食物的靈敏度。 嗅覺失常成因多 損傷程度影響預後 臨床上嗅覺喪失的成因除了新冠確診外，也有可能是車禍外傷，導致嗅神經的外傷損害；病毒、細菌感染的侵害或是腫瘤的壓迫，也可能影響嗅覺傳導神經、腦部嗅球的功能。涂育維分享，臨床上也遇過患者由於長年的嚴重過敏性鼻炎，導致鼻中膈嚴重彎曲或是鼻息肉腫大，造成鼻塞進而影響呼吸的通暢度。這樣的慢性發炎腫脹，在新冠肺炎確診後，會漸漸影響嗅覺受器的靈敏度，導致嗅覺障礙。而嗅覺失常可分為完全嗅覺喪失和部分嗅覺喪失，其嚴重度反應神經損傷的程度，也關係到預後。由於神經的修復有時效性，故若是嗅覺喪失的時間拖得愈長，或是嗅覺神經的破壞愈嚴重，恢復的機會就會愈來愈艱難。

搭配中藥、食療及穴位保養 振奮活化神經的機能 中醫臨床診治嗅覺障礙主要有兩個方法，首先是能夠藉由針灸直接刺激鼻腔周圍的血液循環與神經傳導，透過針刺頭面部的「迎香穴、攢竹穴、印堂穴、風池穴」，來活化鼻腔周圍的機能，也能幫助腦血流的循環。另外，涂育維提到，有些醫師會搭配手足遠端的曲池穴、合谷穴、足三里穴、崑崙穴進一步調整疏通經絡氣血，幫助恢復健康。此外，若是在上述針刺刺激上，加入頭皮針以活化腦神經，也能夠幫助嗅覺神經的傳導與修復。 一般民眾的穴位保養，可以使用溫水蒸氣薰鼻的方式先溫暖滋潤鼻面部，一邊以手指畫圓依序按摩印堂穴、攢竹穴、魚頭穴、魚腰穴、並沿著鼻子兩側緣向下滑按到迎香穴，每天早晚按摩5分鐘。