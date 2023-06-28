嗜吃寒涼魚生子宮肌瘤易上身 中醫溫上針灸保子宮

有家族史或是肥胖婦女，是罹患子宮肌瘤的高風險族群，肥胖婦女體內雌激素的量較多，因此發生子宮肌瘤機會也可能較高。

據統計，40至50歲女性罹患良性子宮肌瘤比率最高，可達50%至77%之多，接受子宮切除的主因就是子宮肌瘤，在臨床上子宮肌瘤不是以它的大小來決定是否需要開刀，而是以它的症狀來決定，手術不是唯一治療方式，還有許多替代性療法可有效減輕患者病症。

周宗翰中醫師解釋，中醫望診可提醒民眾自己的健康狀態是否更要注意，在醫相學裡鼻子以下到下巴的範圍稱作「下停」，通常反映著泌尿生殖系統的毛病。其中，人中候膀胱子處，人中長而深象徵氣血循環佳，人中平滿而不見菱線，加上唇色暗紅或是下巴顏色黯滯的人代表下焦瘀阻，氣血循環不良，配合嘴唇下唇堤的腫脹則代表罹患子宮肌瘤或是其他婦科疾病的機率較高，原因為子宮與嘴唇為經絡任脈循行的路徑，當子宮體腫脹會導致任脈的氣機循環產生絮亂，連帶嘴唇色澤與質地會產生變化，下唇堤也容易有腫脹的情形，如果有以上表徵出現在臉部則平時更應該注意泌尿與生殖系統毛病。

停經婦人不願開刀 24 公分大肌瘤靠中醫治療縮小

一位57歲的日籍婦女，於30歲左右發現子宮平滑肌瘤，20年期間飽受痛經、月經血流過多、腹脹、腰痠、頻尿等困擾，日本婦產科醫師建議開刀切除子宮，但患者懼怕手術，因此強忍著肌瘤帶來的不適，遲遲未將子宮切除，49歲停經時子宮肌瘤已達24公分左右。

近幾年隨著丈夫外派工作定居台灣，因為陰道不正常少量出血數日，前往台北某醫學中心檢查，發現子宮肌瘤大小為D1*23公分、D2*19公分，出血原因不明，婦科醫師建議立刻摘除子宮，患者因考慮返回日本手術而婉拒。於是前往中醫診所就診，患者經過下腹部針上艾灸並服用中藥調理，當晚出血即止，之後平均每星期回診一次，治療一段時間後腹脹、腰痠、下腹重墜感已無，子宮肌瘤大小也日漸縮小。

患者於婦產科接受超音波檢查，子宮肌瘤大小為D1*16公分 D2*8公分，患者於停經後8年肌瘤縮小1公分，經由中醫針灸酌加中藥調理，子宮肌瘤明顯縮小。回日本接受追蹤檢查，日本婦科醫師建議目前不需開刀，並希望患者繼續接受台灣中醫治療。

周宗翰中醫師說，子宮肌瘤通常會在停經後，因為缺少黃體素和雌激素影響不再繼續長大，且會慢慢縮小，但此日籍婦人的肌瘤異常碩大，因為肌瘤壓迫腹腔導致長期腹脹，側躺偶爾都有不舒服感覺，西醫多以選擇切除子宮作為治療方針，但患者情願長期忍受不適症狀堅決不動手術，採用中醫療法也獲得顯著改善，目前患者肌瘤已比以前縮小許多，也無任何不適症狀，並持續覆診治療當中。