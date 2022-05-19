嗜甜｜高糖飲食隨時甜出癌症！

天氣開始轉熱，流出一身汗後，買杯珍珠奶茶或凍檸茶涼快一下是常識吧！但經常甜飲及甜食不離手，小心患癌風險隨時埋身。台灣中研院進行的動物實驗證實，高糖飲食習慣容易在胰臟造成糖代謝異常，甚至引發胰臟組織DNA損傷，或可能造成致癌基因突變而引起癌變。

胰臟組織 DNA 損傷

過去已有研究指過度攝取糖分與多種疾病息息相關，而中研院在2019年的研究已表明，當胰臟細胞長期處於高糖環境，會容易引發DNA損傷而造成致癌基因KRAS的突變，進而啟動癌化。到最近的動物實驗則更證實，高糖飲食習慣造成胰臟糖代謝異常，是引發胰臟組織DNA損傷的關鍵原因。