嗜甜｜高糖飲食隨時甜出癌症！

天氣開始轉熱，流出一身汗後，買杯珍珠奶茶或凍檸茶涼快一下是常識吧！但經常甜飲及甜食不離手，小心患癌風險隨時埋身。台灣中研院進行的動物實驗證實，高糖飲食習慣容易在胰臟造成糖代謝異常，甚至引發胰臟組織DNA損傷，或可能造成致癌基因突變而引起癌變。
胰臟組織DNA損傷
過去已有研究指過度攝取糖分與多種疾病息息相關，而中研院在2019年的研究已表明，當胰臟細胞長期處於高糖環境，會容易引發DNA損傷而造成致癌基因KRAS的突變，進而啟動癌化。到最近的動物實驗則更證實，高糖飲食習慣造成胰臟糖代謝異常，是引發胰臟組織DNA損傷的關鍵原因。
損傷多4倍以上
研究人員以60公斤的成人、每天攝取73克糖，即約1.6杯中杯全糖飲料的含糖量作為基準，然後按體重和代謝率等比例換算後再連續餵養老鼠7天，最後採集胰臟、肝臟、肺臟、腎臟、大腸和腦的細胞組織，觀察高糖飲食對於活體細胞造成的影響。結果發現，相較於只飲白開水的老鼠，餵食糖水的實驗組老鼠，胰臟組織出現DNA損傷的情況多4倍以上。有關研究即將發表在《American Journal of Cancer Research》。
控糖至少於10%總熱量
研究人員認為，高糖帶來的DNA損傷並非即時可見，但造成的破壞卻是難以修復，長期累積下來便會大幅提高癌變及其他疾病發生的風險，建議公眾每天不要攝取過多糖分。根據世衛建議，成年人每天的糖類攝取宜限制少於總熱量10%，若能減半至5%便更佳。