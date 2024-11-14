嘴角暗沉原因藏不住　可能咖啡喝太多！

嘴角暗沉藏不住 可能咖啡喝太多！

但是若嘴角開始發現暗沉又有沒有辦法令它重拾當初的粉嫩？日常中可以怎樣做以降低導致嘴角暗沉的機會？繼續閱讀文章，讓嘴角保持漂亮、好氣色！

嘴角暗沉的成因 基因影響 唇部的顏色是基因遺傳的，有的人唇色天生比較深；單靠擦護唇產品或使用唇膏、唇彩等是難以改變原有唇色的。唇膜、唇部美容液等高濃度美白成分的護唇產品雖然可以短暫地淡化暗沉但經過一段時間原本的唇色還是會恢復。換句話說，對於天生唇部顏色較暗沉的人，要徹底改變顏色是需要透過醫美雷射手術等外力幫助。 過度去角質 唇部皮膚相對於其他部位的皮膚更薄且敏感，因此過度去角質對唇部可能產生不同的影響。當中包括使唇部角質層受損導致容易乾燥和出現脫屑現象，進而讓唇部看起來暗沉和缺乏光澤。另外，過度去角質還會刺激皮膚，引起不適、影響唇部色澤、破壞唇部皮膚保濕屏障，同時加深唇紋；讓唇部整體看起來更暗沉。 唇部護理｜咬唇舔嘴可致甩皮 還原靚靚唇靠飲水食水果

過度咖啡因攝取 曾有國外研究指出長期大量飲用含有咖啡因飲品的人會更容易使嘴唇感到乾燥，同時使色素沉澱在嘴唇、牙齒上，導致嘴唇黑色素沉澱、唇色逐漸變深。 吸煙 長期吸煙的人唇部亦會比較容易暗沉。香煙裡的毒素會使嘴唇的膠原蛋白流失，讓嘴唇更快老化而失去彈性，同時加深唇部顏色

若唇部暗沉屬後天的 可以如何改善？ 好好保護唇部角質 很多人以為唇部暗沉是因為角質層過厚導致所以會為唇部去角質，但是過度去角質反而會得不償失。唇部的角質層是臉部肌膚的三分之一厚度，也缺乏皮脂腺和汗腺的保護；所以過度去唇部角質會削弱唇部原有屏障。建議一星期去角質一次就可以了。另外，亦建議定期滋潤雙唇，使用含有保濕成分的護唇膏或唇部護理產品，如含有天然成分如椰子油、乳木果油或維生素E更佳。 秋冬養生必飲冰糖燉雪梨、桃膠木瓜奶、生脈瘦肉湯潤肺去燥

恆常運動以改善血液循環 每天 20-30 分鐘的運動不但能改善身體健康、體態，還能幫助改善我們的血液循環。當體內氧氣充足時，肌膚會看起來更加紅潤；恆常的運動長遠亦可改善唇部暗沉的問題。慢跑、有氧舞蹈、熱瑜珈、打球或游泳等帶氧運動都是一些不錯的選擇。另外，可多補充維生素 C、含鐵質的食物來增加體內紅血球的製造、提高含氧量，進而使血液循環更順暢、提升唇部光澤。 避免唇部曝曬在陽光下 嘴唇的黑色素雖然比其他肌膚部位濃度較低，但長期面對紫外線的曝曬仍會像皮膚一樣變暗沉。建議挑選含有防曬成分的護唇產品或直接避免在太陽底下長時間曝曬的機會。亦鼓勵隨身攜帶口罩、帽子、雨傘等遮蔽配件，以幫助唇部有效防曬。 冬天嘴唇瘋狂爆擦？！5種唇部問題整理+ 對應解決法