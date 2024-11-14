嘴角暗沉藏不住　可能咖啡喝太多！

但是若嘴角開始發現暗沉又有沒有辦法令它重拾當初的粉嫩？日常中可以怎樣做以降低導致嘴角暗沉的機會？繼續閱讀文章，讓嘴角保持漂亮、好氣色！

嘴角暗沉的成因

基因影響

唇部的顏色是基因遺傳的，有的人唇色天生比較深；單靠擦護唇產品或使用唇膏、唇彩等是難以改變原有唇色的。唇膜、唇部美容液等高濃度美白成分的護唇產品雖然可以短暫地淡化暗沉但經過一段時間原本的唇色還是會恢復。換句話說，對於天生唇部顏色較暗沉的人，要徹底改變顏色是需要透過醫美雷射手術等外力幫助。

過度去角質

唇部皮膚相對於其他部位的皮膚更薄且敏感，因此過度去角質對唇部可能產生不同的影響。當中包括使唇部角質層受損導致容易乾燥和出現脫屑現象，進而讓唇部看起來暗沉和缺乏光澤。另外，過度去角質還會刺激皮膚，引起不適、影響唇部色澤、破壞唇部皮膚保濕屏障，同時加深唇紋；讓唇部整體看起來更暗沉。

過度咖啡因攝取

曾有國外研究指出長期大量飲用含有咖啡因飲品的人會更容易使嘴唇感到乾燥，同時使色素沉澱在嘴唇、牙齒上，導致嘴唇黑色素沉澱、唇色逐漸變深。

吸煙

長期吸煙的人唇部亦會比較容易暗沉。香煙裡的毒素會使嘴唇的膠原蛋白流失，讓嘴唇更快老化而失去彈性，同時加深唇部顏色