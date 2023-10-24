器官捐贈｜「活體捐腎」捐贈者只剩1個腎會有哪些風險？1,300個案分析研究結果你知

器官捐贈可以救人一命，但若是活體捐贈對於捐贈者會產生哪些影響？臺中榮總腎臟團隊便針對「活體腎臟移植捐贈者」進行研究，分析捐贈者在移植手術後，只剩1個腎是否會增加慢性腎衰竭、尿毒症等風險？是否會增加代謝異常、高尿酸血症等的發生？並在美國加州2023移植醫學年會中發表了這項研究成果。

腎臟捐贈者「這些」風險高 更需注意血壓、血脂 臺中榮總腎臟科醫生游棟閔收集了1,300病例，經由多變項生物統計模型分析發現，活體腎臟捐贈者捐贈手術之後，發生慢性腎衰竭的風險達到6.63倍，而高尿酸血症的風險達到1.7倍。 游棟閔醫生表示，若是活體移植捐贈者在捐贈腎臟前就已經有罹患共病，如：高血壓、吸煙、高血脂等，日後發生慢性腎衰竭的風險會更高，其中高血壓對日後發生慢性腎衰竭的風險可達3.9倍，高血脂(高膽固醇)的影響則達到6.4倍，這樣的研究結果首次發表，提醒腎臟捐贈者應好好照顧腎臟並更密切追蹤。