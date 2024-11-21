嚴重主動脈瓣狹窄 「1治療方式」免開胸重拾健康

高齡92歲的張婆婆有活動性氣喘，經過檢查發現有主動脈瓣膜狹窄，但考量年事已高，以傳統開胸手術風險較大，在醫生詳細評估後，決定進行「經導管主動脈瓣膜置換術」(TAVI)，術後張婆婆恢復良好，又可以在花園裡「拈花惹草」，享受愉快的生活。

主動脈瓣狹窄 為年長者常見疾病 嘉義長庚心臟內科楊登堯醫生表示，研究顯示主動脈瓣狹窄與年齡高度相關，尤其80歲以上的盛行率可達10%以上，是年長者常見的退化性疾病之一，而主動脈瓣狹窄使心臟血液的輸出困難，嚴重者甚至會呼吸困難，胸痛或胸悶，暈厥或頭暈。

年長者手術風險高 TAVI 手術免開胸、恢復快 但由於年長者身體較虛弱或存在其他共病，導致手術風險增高。不過，現在透過TAVI，能讓高齡族群不必承受開胸風險，成為目前治療主動脈瓣膜狹窄的主流術式。 楊登堯醫生進一步說明，TAVI經導管主動脈瓣膜植入術，通常是從鼠蹊部的股動脈，將導管沿著主動脈放進去，當到達主動脈時，將瓣膜打開，此時植入新的瓣膜，瓣膜功能即開始啟動。相較於傳統開胸手術，TAVI不須讓心臟停止跳動、不須使用體外循環、傷口較小、手術時間較短，對年紀較大、共病很多的病人而言，手術風險較低，且術後住院天數少、恢復速度快。

專業評估選擇適合治療方案 重拾健康生活 另一名71歲的翁伯伯一樣也是主動脈瓣膜狹窄問題，同時有冠心病、大動脈穿透性潰瘍，且因為有食道癌病史曾接受放射治療，不適合傳統開刀手術，同樣透過TAVI，重新找回健康。 楊仁宗院長表示，TAVI屬高複雜度手術，且需要在具備高階主動脈手術設備儀器的複合式手術室(Hybrid OR)，由心臟內、外科團隊共同合作，才能達到理想的手術效果。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】