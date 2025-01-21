港大醫學院臨床助理教授、呼吸系統科專科醫生郭宏駿表示，最新研究顯示，近半數的嚴重哮喘患者病情未受控，「傳統的治療方法並非對所有患者都適用，而生物製劑能有效減少發作風險和急症次數，然而目前只有13.6%嚴重患者使用這種療法，使用率仍然偏低。」

本港哮喘患者超過33萬人，屬於常見的呼吸系統疾病，嚴重影響患者日常生活。隨氣溫下降，哮喘患者病情容易受影響，發作的風險大增。當嚴重哮喘患者發作時，更加需要急症治療，甚至有致命風險。

儘管許多哮喘患者積極用藥和治療，仍有不少人無法有效控制病情。據2022年醫管局數字，本港至少有十萬名成年哮喘患者，1,942名屬於嚴重程度，其中逾半在一年內需要急症治療。郭宏駿指，本港哮喘患者普遍過分依賴SABA，使發作和病情惡化的風險增加。

哮喘主要徵狀包括呼吸短促、咳嗽和氣喘。常見誘發因素有致敏原、煙霧、冷空氣及病毒感染等。患者通常需要使用急救藥物(如短效支氣管舒張劑SABA)和長期預防藥物(如吸入式類固醇ICS)來控制病情。

生物製劑減發作次數

郭宏駿續指，近年來新型療法為嚴重哮喘患者提供了新選擇。生物製劑能針對特定的發炎反應，能改善肺功能並減少住院及急症的發作，特別對「二型哮喘(T2-high)」患者效果顯著。

然而，香港的生物製劑使用率仍然偏低，相比之下，德國的使用率高達55%，顯示國際間對生物製劑的應用已帶來良好的成效。郭宏駿強調，無論是二型還是非二型哮喘患者，都應該積極配合治療並正確使用藥物。此外，香港哮喘會提供患者支援，鼓勵他們管理病情，避免誘發因素，並定期舉辦活動以增進對病症及其預防方法的認識。

嚴重哮喘患者：不要怕使用新藥

35歲患者Betty從小患有濕疹和鼻敏感，約30歲發現急步行時容易氣喘，經診斷後確認為嚴重哮喘，須使用SABA及其他藥物控制病情。雖然曾接受生物製劑治療，但因懷孕中斷。最近再次接受治療，生物製劑顯著減少了她的日間咳嗽情況。「如果現時用的藥物都不能改善時，可以主動向醫生要求用生物製劑。不要怕使用新藥，當自己是白老鼠。」

郭宏駿指：「生物製劑使用率低，普遍與病人對疾病認知不足、怕生物製劑會帶來副作用、價格的考量等的原因有關，繼而拒絕使用。但其實長遠而言，經常發作對身體的傷害會累積，從而損害肺功能。新式生物製劑出現嚴重副作用的風險不高。此外，相關費用已納入撒瑪利亞基金資助，減輕患者的經濟負擔。」