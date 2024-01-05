嚴重牙周病戴活動假牙食物咬不爛 「1招」解噴假牙、咀嚼卡卡困擾

40多歲的陳先生，因長期吸煙導致全口嚴重牙周病，與醫生討論後建議先拔除上顎及下顎過度鬆動的患齒，再佩戴上顎臨時活動假牙及下顎臨時局部活動假牙，確保拔牙傷口愈合等待過程，仍能正常進食。 在活動假牙佩戴過程，陳先生反映上下活動假牙不穩定，進食時食物常塞在假牙下方，遇有嚼勁的食物時牙齦會痛，導致食物容易咬不爛。

治療局部缺牙 有 2 種修復方式 奇美醫院牙醫部贋復科主治醫生邱武平指出，面對局部缺牙的病人，可以利用「修磨前後牙」的假牙牙橋或是「人工植體」來幫病人進行缺牙的修復。但若缺牙太多，沒有足夠的牙齒可以提供假牙牙橋的支撐，或是因為預算上及身體系統性的問題，沒辦法接受多顆植牙的治療，局部活動義齒就是假牙醫生在面對局部多顆缺牙病人時的一種治療方式。

局部活動假牙異物感大 缺牙多致不穩定、噴假牙等問題 邱武平指出，局部活動義齒靠著鈎子鈎在僅存的牙齒上提供穩固性，讓病人吃東西的時候不會脫落，另外也利用病人缺牙區的牙肉和僅存的牙齒支撐假牙，解決因缺牙而無法咀嚼東西的困擾。但是當缺牙數量愈來愈多，能勾的牙齒愈來愈少，局部活動義齒就會相對變得不穩定，講話時假牙可能會晃動之外，也會不時壓迫到黏膜造成疼痛。 除了鈎不牢固的問題，由於能夠支撐的牙齒數量減少，也大大增加缺牙區黏膜的負擔，導致病人咀嚼食物沒有力氣、東西咬不爛，進而導致消化不良、食慾不振的問題，這些都是我們在面對大範圍局部缺牙病人首要解決的困境。