嚴重糖尿病會截肢 想降低截肢風險必須注意四件事！

「天氣寒冷時，很多人會覺得手腳冰冷而想要泡泡熱水，但是如果不小心可能會泡出大問題。」國泰綜合醫院整形外科主任蒲啟明醫生指出，「糖尿病患可能發生感覺比較遲鈍的狀況。」

以下四個是診間患者常遇到的狀況，也是最容易造成糖尿病足傷口潰瘍的因素：

1. 不自覺的燙傷：

泡熱水前未先測量水溫、或是泡腳後用吹風機熱風持續吹，導致燙傷、起水泡而不自覺。

2. 自行處置傷口：

自行用成藥或來路不明的藥膏塗抹傷口，很可能導致感染加重。

3. 穿不合腳的鞋子：

壓迫、壓力導致足部變形或破皮就會形成傷口或紅腫發炎、甚至引發蜂窩性組織炎。

4. 錯誤方式修剪指甲：

過度修剪或未以平行方式修剪指甲，都可能導致指甲周邊組織發炎紅腫，加上傷口小不易察覺，很容易就會演變成感染嚴重的困難癒合傷口。

因為糖尿病患者常常沒有感知到傷口疼痛，眼睛可能又併發視網膜病變而看不清楚，所以便輕忽糖尿病足潰瘍的嚴重性。蒲啟明醫生補充，曾經有患者用吹風機一直吹，吹到足部起水泡都不曉得。在發現足部傷口後，患者又自行灑藥粉、塗草藥，使用錯誤的方法照顧傷口，結果造成嚴重感染。」該名患者後來是家人聞到異味，找遍了家裡，才終於發現患者的足部已經潰爛、發臭、流膿才緊急就醫。糖尿病足患者若形成困難癒合傷口為了控制感染，可能需要截掉潰爛的組織，截到腳趾、截到小腿、甚至截到大腿都有可能，將對患者與家屬造成巨大衝擊。

糖尿病足潰瘍的成因主要包括血糖過高導致周邊神經損傷而感覺麻木、動脈粥狀硬化造成血管狹窄導致周邊組織缺血壞死，以及血糖過高導致白血球功能下降，無法有效對抗細菌，而容易遭到感染。