嚴重糖尿病會截肢 想降低截肢風險必須注意四件事！

「天氣寒冷時，很多人會覺得手腳冰冷而想要泡泡熱水，但是如果不小心可能會泡出大問題。」國泰綜合醫院整形外科主任蒲啟明醫生指出，「糖尿病患可能發生感覺比較遲鈍的狀況。」
以下四個是診間患者常遇到的狀況，也是最容易造成糖尿病足傷口潰瘍的因素：
1. 不自覺的燙傷：
泡熱水前未先測量水溫、或是泡腳後用吹風機熱風持續吹，導致燙傷、起水泡而不自覺。
2. 自行處置傷口：
自行用成藥或來路不明的藥膏塗抹傷口，很可能導致感染加重。
3. 穿不合腳的鞋子：
壓迫、壓力導致足部變形或破皮就會形成傷口或紅腫發炎、甚至引發蜂窩性組織炎。
4. 錯誤方式修剪指甲：
過度修剪或未以平行方式修剪指甲，都可能導致指甲周邊組織發炎紅腫，加上傷口小不易察覺，很容易就會演變成感染嚴重的困難癒合傷口。
因為糖尿病患者常常沒有感知到傷口疼痛，眼睛可能又併發視網膜病變而看不清楚，所以便輕忽糖尿病足潰瘍的嚴重性。蒲啟明醫生補充，曾經有患者用吹風機一直吹，吹到足部起水泡都不曉得。在發現足部傷口後，患者又自行灑藥粉、塗草藥，使用錯誤的方法照顧傷口，結果造成嚴重感染。」該名患者後來是家人聞到異味，找遍了家裡，才終於發現患者的足部已經潰爛、發臭、流膿才緊急就醫。糖尿病足患者若形成困難癒合傷口為了控制感染，可能需要截掉潰爛的組織，截到腳趾、截到小腿、甚至截到大腿都有可能，將對患者與家屬造成巨大衝擊。
糖尿病足潰瘍的成因主要包括血糖過高導致周邊神經損傷而感覺麻木、動脈粥狀硬化造成血管狹窄導致周邊組織缺血壞死，以及血糖過高導致白血球功能下降，無法有效對抗細菌，而容易遭到感染。
由於感覺麻木，患者可能在無意間受傷。蒲啟明醫生說，如果沒有及時就醫接受治療，傷口感染會進展為蜂窩性組織炎，甚至演變為壞死性筋膜炎、敗血症，而危及性命。
糖尿病足潰瘍治療複雜 跨科別團隊解析一次搞懂！
1. 新陳代謝科：定期回診追蹤血糖，若發現糖尿病足潰瘍傷口，一定要告知醫生進行診療。
2. 心臟血管內外科：檢查足部血管的狀況，如果有狹窄或阻塞，便要進行治療，確保足部有足夠的血液循環。
3. 感染科：使用合適的抗生素來控制感染。
4. 整形外科：針對糖尿病足傷口嚴重程度提供傷口照護、清創、截肢或傷口重建等治療。
由於糖尿病足治療非常複雜，通常需要經驗豐富的醫療團隊採取完善的治療計畫。蒲啟明醫生補充，如果發現有壞死的組織，一定要找專科醫生清創！千萬不可以自己在家裡用剪刀或刀子處理，因為使用沒有消毒的器械，非常容易造成感染，反而弄巧成拙。尤其糖尿病足潰瘍傷口治療最重要的是加速傷口癒合，盡快達到完全癒合，能夠大幅降低感染風險，避免截肢的命運。目前外用藥選擇有糖尿病足傷口新式乳膏，能夠促進傷口癒合，增加完全癒合的機會。
糖尿病足傷口新式乳膏的治療機轉是調控影響傷口癒合的微環境，抑制傷口中會增加發炎的細胞，增加促進癒合的巨噬細胞，進而促使血管新生、傷口修復及癒合。正常傷口復原會經歷發炎期、增生期、成熟期，但糖尿病足患大多因血糖控制不佳，導致傷口長期處於發炎期，無法進入增生期，導致傷口遲遲不好。蒲啟明醫生補充，糖尿病足傷口新式乳膏能讓原本處於發炎的傷口微環境，轉換成促進修復的狀況，藉此縮短傷口發炎期，促使潰瘍快速癒合。
在傷口完全癒合後，患者一定要好好照護自己的雙腳，預防勝於治療！蒲啟明醫生建議，糖尿病足患者要穿著合腳且包覆良好的鞋襪，即使在室內也不可赤腳走路。修剪趾甲時請以直線方式修剪，若視力不佳，便要請他人幫忙修剪趾甲。洗澡前一定要測量水溫，避免意外燙傷而沒發現。此外，糖尿病足患者千萬不可吸菸或處在長期接觸二手菸的環境，以免足部血液循環惡化，造成不可逆的截肢後果。
蒲啟明醫生強調，「糖尿病患每天都要檢查足部，如果發現破皮、龜裂、滲液、發紅、浮腫等狀況，一定要立刻就醫！」
筆記重點整理
一、糖尿病潰瘍的成因主要包括血糖過高導致周邊神經損傷而感覺麻木、動脈粥狀硬化造成血管狹窄導致周邊組織缺血壞死，以及血糖過高導致白血球功能下降，無法有效對抗細菌，而容易遭到感染。
二、只要發現糖尿病足潰瘍傷口，一定要及早就醫。除了把血糖控制達標之外，透過跨科別醫療團隊提供傷口照護，幫助傷口癒合。
三、糖尿病足傷口新式乳膏的治療機轉是調控傷口的微環境，能夠抑制傷口中會增加發炎的M1型巨噬細胞，增加促進癒合的M2型巨噬細胞，進而促使血管新生、纖維母細胞增生、並產生胞外基質沉積。讓原本處於發炎的微環境，轉換成偏向修復的微環境，縮短發炎期，促進傷口癒合。
四、在傷口完全癒合後，患者一定要好好照顧自己的腳，預防勝於治療！
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：糖尿病足真的會截肢！糖尿病NG行為全解析，降低截肢風險必讀！專科醫生圖文懶人包】