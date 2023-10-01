四季合用 花旗參補肺生津兼降火抗疲勞

人參是大補之物，未必人人或時間也合用，反而價錢較相宜的花旗參，就可以在不同季節使用，幫助補氣養陰、清火除煩，並且有抗疲勞的效果，簡單用幾塊參片焗水飲用，已經可以帶來補肺生津的作用。

補肺生津降火除煩 花旗參味甘微苦，性涼而補，味厚氣薄，歸心、肺、腎經，有補肺生津、降火除煩的功效，原因是它可以刺激唾液腺和消化腺分泌，調解水分代謝，從而緩解口渴咽乾的狀況。同時，花旗參亦有養陰熱，改善虛火引起的咳嗽氣，並能固精安神，兼能補助氣分及補益血分。

適合日常飲用 正因為花旗參本質偏涼補，所以不易造成補過龍上火的情形，所以適合作為日常的藥膳飲品。今次就介紹大家製作以花旗參做材料的2道簡單方便的飲品。 花旗參龍眼茶：適合容易疲倦、精神欠佳的人士。

材料：龍眼乾3粒，花旗參2至3片。

做法：將所有食材放入500毫升熱水，加蓋燜焗 15分鐘，龍眼乾和參片渣亦可吃下。

花旗參菊花茶：適合有乾眼症或需要視力保健的人士。

材料：花旗參2片、菊花2錢、紅棗3粒、枸杞1錢。

做法：將紅棗切開去核，與其他加入500毫升熱水，加蓋燜焗15分鐘，可作一般茶飲飲用。