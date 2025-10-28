四季平安靠食補 當造蘿蔔助消化排毒 熱量極低唔怕增磅

正所為冬吃蘿蔔、夏吃薑，而且現在正正是有「平民人參」美名的白蘿蔔當造的季節，不但價錢相宜，且味道亦最好，而白蘿蔔不但熱量極低、營養豐富，且能幫助消化、排毒、降血脂及抗氧化，可說是秋冬季節性價比最高的保健蔬菜之一。

白蘿蔔的水分超過90%，所以每100克只有約18千卡熱量，對於減肥一族及經常在外用膳人士的輕食首選，而這種食材含有豐富的營養，包括：

助肝臟代謝毒素

一直以來，白蘿蔔的天然酵素能幫助分解油脂、減少脹氣，日本料理以蘿蔔泥配炸物正是運用這項特性，而白蘿蔔性涼入肺，有助緩解喉嚨乾癢、痰多或感冒初期不適。用以煲湯既潤喉又暖胃，加上它含有「異硫氰酸酯」，能幫助肝臟代謝毒素，特別適合經常外出用膳、壓力大或常喝酒的人。

生的白蘿蔔口感爽脆，可以涼拌生吃，或磨成泥配炸物或烤魚，也可用用來炆煮或煲湯。不過，脾胃虛寒者在烹煮時要加一些薑片，生食則不宜吃太多，而白蘿蔔亦不宜與人參同用，否則會削弱人參補氣的效果。