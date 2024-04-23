四季都有腺病毒 幼兒長者易中招

本港最近天氣反常，大家都輪流生病，其中長者及小童是高危群組。幼稚園更有幼童感染腺病毒並引發紅眼症，到底腺病毒是甚麼？兒科專科醫生羅悅河解釋，腺病毒有逾50個血清類型，是一組很常見感染人類黏膜的病毒，一年四季也會出現傳染，不同血清類型會引起不同的症狀，紅眼症就是其中之一。

發高燒一周

腺病毒的潛伏期一般為2至14天。不同血清類型的腺病毒可致不同的病徵，例如有些人主要徵狀是咳嗽、流鼻水、化膿性扁桃腺炎，但有些人會肚痛，以痾嘔腸胃病徵為主，有部分人可能會有眼睛發炎(即紅眼症)。兒童、長者或免疫力弱的人士會較易感染，而且徵狀會較成人嚴重，兒童不幸感染後，有機會持續發高燒一周，然後才慢慢退燒。

腺病毒最常見的徵狀是發燒，首先，可給小朋友退燒藥，然後要注意小朋友的精神狀態，發燒溫度的高低不能完全反映小朋友的病情，如果發燒溫度不高，但小朋友已經呆呆滯滯，或者情緒不穩，怎樣安撫都不能平復，已經是不妥了，要立即求醫；其次，就要留意有沒有腺病毒的併發症，留意小朋友咳嗽、呼吸是否𣈱順，有沒有氣喘徵狀，這可能反映肺炎，如小朋友投訴耳朵痛，可能是中耳炎的表現，都要立刻求醫；萬一小朋友有痾嘔腸胃炎徵狀，最重要是水分的補充，如果小朋友不能喝水或進食，就要盡快看醫生；最後，如果發燒持續不退，或家長非常擔心，當然都要找醫生看看，確保沒有併發症。

腺病毒不是甲型或乙型流感，但它們同樣都可以引起呼吸道感染，傳播途徑都是透過患者的咳嗽、打噴嚏等飛沫方式傳播，包括不小心接觸了患者分泌物污染的物件表面，都可受到感染。

治療方法

醫生可以透過臨床，大概評估是否腺病毒感染，如要證實是否腺病毒，最簡單的方法，可透過現時坊間流行的「撩鼻」六合一快測棒，檢測腺病毒的抗原，過程快及簡單，惟準確度不及鼻腔咽喉核酸檢測、病毒培植，或抽血檢測腺病毒抗體。實驗室可進行深入檢測，找出是哪一種血清類型的腺病毒，但就算檢測到那一種血清類型都不太重要，因為醫生都是根據臨床評估去選擇治療方法。

身體會製造抗體，絕大部分的腺病毒都會自我痊愈，一般醫生評估患者後，會處方一些減輕症狀的藥物，例如：退燒藥、止咳藥、收鼻水藥，如有嘔吐腹瀉，可透過吊鹽水來補充水分，但部分患者，例如兒童、長者或免疫能力弱的人會持續發燒，一旦免疫力下降，會擔心二次細菌感染，後果可大可小，這時候，醫生會透過臨床診斷調整治療方針，有需要時可能要用抗生素去處理。現時雖有抗腺病毒的藥物，但還在研究性質，而且都有一定的副作用，所以只限用於嚴重過案或在免疫功能不全的患者身上。