四成貧血患者未必是缺鐵 恐癌症所致？醫生教3招自救 忌自行補鐵！

貧血的原因不僅僅是缺鐵，缺鐵也不一定會導致貧血。有醫生指出，缺鐵並非造成貧血症狀的唯一因素，甚至癌症也可能是導致貧血的原因之一。醫生列出3種可能導致貧血的疾病，並提醒，盲目補鐵可能會延誤對真正疾病的治療。
40%貧血患者未必是缺鐵
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，不少人會以為手腳冰冷就是缺血或缺鐵，其實最新研究顯示，缺鐵和貧血並不完全相同，兩者的關係更為複雜。黃醫生解釋，當人體缺鐵會經歷三個階段：
1. 鐵庫存耗竭(ID階段)
- 肝臟的鐵儲存量減少，但血紅素(Hb)仍正常，可能沒有明顯症狀。
2. 紅血球生成缺鐵(IDE階段)
- 骨髓製造紅血球時原料不足，可能出現疲倦、指甲變脆等間接訊號，但血紅素尚未低於標準值。
3. 缺鐵性貧血(IDA階段)
- 血紅素低下，符合臨床貧血診斷，屬健康紅燈的警號。
一項研究顯示，28%的女性運動員處於鐵庫存耗竭階段卻無貧血，顯示缺鐵可能隱藏在健康之下。
黃醫生指，當血紅素低下時，缺鐵只是眾多可能原因之一，包括：
- 慢性病貧血：由癌症或自體免疫疾病引起的鐵代謝阻斷。
- 巨幼細胞性貧血：缺乏維生素B12或葉酸，導致紅血球「畸形發育」，與鐵質無關。
- 溶血性貧血：紅血球被免疫系統誤殺，可能導致鐵質過量。
全球約40%的貧血患者屬於非缺鐵性貧血，黃醫生提醒，盲目補鐵可能延誤真實疾病的治療。
鐵夠用卻貧血？
另外，黃醫生亦指出，有最新研究揭示：
HFE基因突變：可能導致鐵超載卻伴隨貧血，類似倉庫堆滿貨物卻無法出貨的情況。
調鐵蛋白失衡：慢性發炎會鎖死腸道鐵吸收，形成「鐵夠用卻貧血」的矛盾現象。
醫生教3招自救
黃醫生表示，如果要保護自己免受貧血影響，他有以下3項建議：
1. 忌自行補鐵：自行補充鐵劑可能掩蓋潛在疾病，如腸胃出血或子宮肌瘤。
2. 檢查黃金組合：進行血清鐵蛋白、血紅素和總鐵結合力的檢測，以找出隱形缺鐵。
3. 吃對比吃多更重要：
- 動物性「血基質鐵」如蛤蜊、牛肉的吸收率達15%至35%。
- 植物性「非血基質鐵」如黑芝麻、紅莧菜需搭配維他命C提升吸收。