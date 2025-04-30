四成貧血患者未必是缺鐵 恐癌症所致？醫生教3招自救 忌自行補鐵！

貧血的原因不僅僅是缺鐵，缺鐵也不一定會導致貧血。有醫生指出，缺鐵並非造成貧血症狀的唯一因素，甚至癌症也可能是導致貧血的原因之一。醫生列出3種可能導致貧血的疾病，並提醒，盲目補鐵可能會延誤對真正疾病的治療。

40%貧血患者未必是缺鐵

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，不少人會以為手腳冰冷就是缺血或缺鐵，其實最新研究顯示，缺鐵和貧血並不完全相同，兩者的關係更為複雜。黃醫生解釋，當人體缺鐵會經歷三個階段：

1. 鐵庫存耗竭(ID階段)

肝臟的鐵儲存量減少，但血紅素(Hb)仍正常，可能沒有明顯症狀。

2. 紅血球生成缺鐵(IDE階段)

骨髓製造紅血球時原料不足，可能出現疲倦、指甲變脆等間接訊號，但血紅素尚未低於標準值。

3. 缺鐵性貧血(IDA階段)

血紅素低下，符合臨床貧血診斷，屬健康紅燈的警號。

一項研究顯示，28%的女性運動員處於鐵庫存耗竭階段卻無貧血，顯示缺鐵可能隱藏在健康之下。

黃醫生指，當血紅素低下時，缺鐵只是眾多可能原因之一，包括：

慢性病貧血：由癌症或自體免疫疾病引起的鐵代謝阻斷。

巨幼細胞性貧血：缺乏維生素B12或葉酸，導致紅血球「畸形發育」，與鐵質無關。

溶血性貧血：紅血球被免疫系統誤殺，可能導致鐵質過量。

全球約40%的貧血患者屬於非缺鐵性貧血，黃醫生提醒，盲目補鐵可能延誤真實疾病的治療。