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健康
2025-02-09 11:30:02

四眼仔女愈嚟愈多 美研究指兒童佩戴特製隱形眼鏡可減近視增速

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近視
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近視十分常見，估計到2050年，全球將有近五成人口、即約50億人有近視眼。美國候斯頓大學一項研究發現，讓7至11歲兒童佩戴特製的多焦點隱形眼鏡，可以幫助減緩眼球的生長速度，從而拖慢近視加深的速度，即使完成療程後效果依然保持。

高倍數組生長速度最慢

該項刊載在於《JAMA Ophthalmology》的研究，邀請了294名7至11歲的近視兒童參與。他們被隨機分配佩戴不同屈光度的單光隱形眼鏡或多焦點隱形眼鏡，3年後發現，高倍數(+2.50屈光度)組的兒童，近視度數發展與眼睛生長速度最慢。

大部分參加者更加入後續研究，所有人都佩戴高倍數眼鏡2年，到第三年開始佩戴單光隱形眼鏡，結果發現所有兒童的眼睛生長速度都有 0.03毫米/年的增長，與同年齡人士的情況相若，反映眼睛生長速度特別過快。

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多焦點隱形眼鏡

7至11歲兒童佩戴特製的多焦點隱形眼鏡，可以幫助減緩眼球的生長速度，從而拖慢近視加深。

未有反彈情況

研究人員指出，很多人擔心停止使用矯正近視的隱形眼鏡後，度數可能會比正常情況加速增長，但研究結果顯示，年齡較大的青少年停止佩戴矯視鏡片後，眼球生長速度會恢復到與年齡相符的生長速度，未有如其他矯視鏡片治療般在停止療程後眼睛生長出現反彈。

不過，他們強調，單一度數的眼鏡與隱形眼鏡可以矯正近視視力，但無法解決近視的根本問題，而多焦隱形眼鏡能夠矯正近視視力的同時，藉減緩眼睛生長去減緩近視加深。由於深近視與視網膜脫落及青光眼等有密切關係，因此控制度數加深有助減少日後發生眼疾的風險。

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