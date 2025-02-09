四眼仔女愈嚟愈多 美研究指兒童佩戴特製隱形眼鏡可減近視增速

近視十分常見，估計到2050年，全球將有近五成人口、即約50億人有近視眼。美國候斯頓大學一項研究發現，讓7至11歲兒童佩戴特製的多焦點隱形眼鏡，可以幫助減緩眼球的生長速度，從而拖慢近視加深的速度，即使完成療程後效果依然保持。

高倍數組生長速度最慢

該項刊載在於《JAMA Ophthalmology》的研究，邀請了294名7至11歲的近視兒童參與。他們被隨機分配佩戴不同屈光度的單光隱形眼鏡或多焦點隱形眼鏡，3年後發現，高倍數(+2.50屈光度)組的兒童，近視度數發展與眼睛生長速度最慢。

大部分參加者更加入後續研究，所有人都佩戴高倍數眼鏡2年，到第三年開始佩戴單光隱形眼鏡，結果發現所有兒童的眼睛生長速度都有 0.03毫米/年的增長，與同年齡人士的情況相若，反映眼睛生長速度特別過快。