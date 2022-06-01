四種非藥物方法 緩減幻肢痛

無論是因為創傷例如車禍、工業意外等要截肢，還是由於糖尿病、血管阻塞等導致肢體壞死而要切除，都有可能出現幻肢痛，即感到已切除的肢體出現痛楚，可以是電擊、針刺、火燒或者較輕微的搔癢感覺。
大腦溝通出問題
幻肢痛的成因未明，不過估計是與大腦與四肢的溝通出現問題，當神經元與被截斷的肢體溝通時，例如發出訊號要使之移動，但沒有接收到返回的訊號，結果便可能觸發到人體感到不妥而產生疼痛感。有時候幻肢痛不一定只在被截的肢體出現，大腦或將感官神經路徑連接到其他地方，如觸碰身體其他部位時，會感覺到正觸碰已截斷肢體的某部位。
減痛有法
處理幻肢痛，暫時並沒有根治藥物，只可以紓緩疼痛感覺，例如阿士匹靈、類鴉片藥物、口服抗腦癇藥、三環類抗抑鬱藥等。此外，亦有其他非藥物治療方法，或可幫助患者。
- 鏡像治療：患者將殘肢置於鏡後，而完好的肢體則在鏡的前面，並做出動作，讓患者在視覺上感到四肢完好，當大腦接收到這訊息，可以得到紓緩痛感的效果。
- 經皮神經電刺激：類似紓緩肌肉痠痛的方法，透過儀器釋放微弱電流去刺激神經，阻斷痛覺訊號傳至大腦。
- 脊髓刺激：原理與經皮神經電刺激一樣，不過將電極植入皮下和脊髓附近，干擾傳向大腦的神經脈衝，減低痛楚。
- 針灸：在適當的穴位作針刺，可以達到紓減痛楚的效果。