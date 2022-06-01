四種非藥物方法 緩減幻肢痛

無論是因為創傷例如車禍、工業意外等要截肢，還是由於糖尿病、血管阻塞等導致肢體壞死而要切除，都有可能出現幻肢痛，即感到已切除的肢體出現痛楚，可以是電擊、針刺、火燒或者較輕微的搔癢感覺。

大腦溝通出問題

幻肢痛的成因未明，不過估計是與大腦與四肢的溝通出現問題，當神經元與被截斷的肢體溝通時，例如發出訊號要使之移動，但沒有接收到返回的訊號，結果便可能觸發到人體感到不妥而產生疼痛感。有時候幻肢痛不一定只在被截的肢體出現，大腦或將感官神經路徑連接到其他地方，如觸碰身體其他部位時，會感覺到正觸碰已截斷肢體的某部位。