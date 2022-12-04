四類人要做額外一件事 預防腦膜炎雙球菌感染

腦膜炎雙球菌感染在香港雖然未算常見，在2019年有14宗個案，不過若兒童甚或嬰幼兒受感染，因為他們的免疫系統未成熟，病情可以十分嚴重，甚至引致嚴重後遺症。 甚麼是腦膜炎雙球菌感染？ 這是一種由腦膜炎雙球菌引起的可致命疾病，病菌可以入侵腦部及脊髓內膜造成破壞，也可入侵血液造成腦膜炎雙球菌血症。感染細分成A、B、C、W、X和Y共6種血清型，本港以B型最為常見，如2018年的10宗感染個案中，半數由B型腦膜炎雙球菌引起。腦膜炎雙球菌感染亦屬法定呈報傳染病。

腦膜炎雙球菌的傳染途徑？ 與患者或帶菌者接觸是最常見的傳染方式，例如由家人、照顧者、同住或曾接觸患者口腔分泌物，包括飛沫的人士，都屬高危。事實上，不少成年人曾接觸過腦膜炎雙球菌，不過被免疫系統隔絕在外，而細菌寄居於其鼻咽之中。大約有5%至35%健康成年人的鼻咽帶有腦膜炎雙球菌。

會引致甚麼病徵？ 發高燒

頭痛

頸部僵硬

噁心嘔吐、怕光、神志不清、嗜睡 嬰幼兒其他症狀： 持續哭喊

不肯進食或難以餵食

易怒或暴躁

不活動或活動過多

身體僵硬

後遺症嚴重 由於病徵難以與傷風感冒作出辨，較易引致延遲求診，繼而引致嚴重後遺症，甚至死亡，而死亡率可達10%至15%。 永久性後遺症可包括： 聽力下降

記憶障礙

學習障礙

腦部損傷

癲癇

腎衰竭 調查亦指每5名感染者就有一人出現永久殘障，如腦部損傷、聽力下降、腎功能下降及截肢。 如何治療腦膜炎雙球菌感染？ 患者需要一種或多種抗生素作治療，視乎情況或須加入類固醇，將炎症後遺症風險減至最少。由於此病菌傳染性高，接觸過患者的醫護人員亦需要接受監察和預防治療。