四類人要做額外一件事 預防腦膜炎雙球菌感染

腦膜炎雙球菌感染在香港雖然未算常見，在2019年有14宗個案，不過若兒童甚或嬰幼兒受感染，因為他們的免疫系統未成熟，病情可以十分嚴重，甚至引致嚴重後遺症。
甚麼是腦膜炎雙球菌感染？
這是一種由腦膜炎雙球菌引起的可致命疾病，病菌可以入侵腦部及脊髓內膜造成破壞，也可入侵血液造成腦膜炎雙球菌血症。感染細分成A、B、C、W、X和Y共6種血清型，本港以B型最為常見，如2018年的10宗感染個案中，半數由B型腦膜炎雙球菌引起。腦膜炎雙球菌感染亦屬法定呈報傳染病。
腦膜炎雙球菌的傳染途徑？
與患者或帶菌者接觸是最常見的傳染方式，例如由家人、照顧者、同住或曾接觸患者口腔分泌物，包括飛沫的人士，都屬高危。事實上，不少成年人曾接觸過腦膜炎雙球菌，不過被免疫系統隔絕在外，而細菌寄居於其鼻咽之中。大約有5%至35%健康成年人的鼻咽帶有腦膜炎雙球菌。
會引致甚麼病徵？
- 發高燒
- 頭痛
- 頸部僵硬
- 噁心嘔吐、怕光、神志不清、嗜睡
嬰幼兒其他症狀：
- 持續哭喊
- 不肯進食或難以餵食
- 易怒或暴躁
- 不活動或活動過多
- 身體僵硬
後遺症嚴重
由於病徵難以與傷風感冒作出辨，較易引致延遲求診，繼而引致嚴重後遺症，甚至死亡，而死亡率可達10%至15%。
永久性後遺症可包括：
- 聽力下降
- 記憶障礙
- 學習障礙
- 腦部損傷
- 癲癇
- 腎衰竭
調查亦指每5名感染者就有一人出現永久殘障，如腦部損傷、聽力下降、腎功能下降及截肢。
如何治療腦膜炎雙球菌感染？
患者需要一種或多種抗生素作治療，視乎情況或須加入類固醇，將炎症後遺症風險減至最少。由於此病菌傳染性高，接觸過患者的醫護人員亦需要接受監察和預防治療。
如何預防腦膜炎雙球菌感染？
大眾須保持個人及環境衛生，打噴嚏和咳嗽時掩蓋口鼻，並立即洗手。醫生亦建議可以透過接種疫苗去預防腦膜炎雙球菌感染，例如B型腦膜炎雙球菌疫苗(MenB)，保護率逾九成，2個月大嬰幼兒或以上都可接種；另有腦膜炎雙球菌結合疫苗(MenACWY)，針對A、C、W及Y四種血清型。醫生建議以下人士接種B型腦膜炎雙球菌疫苗：
- 2個月以上嬰幼兒；
- 準備到感染個案較多的地方升學或移民：
- 計劃外遊；
- 部分長期病患者。