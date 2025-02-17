回南天殺到！濕度高達100%？全城瘋搶日本製法寶 抽走濕氣袪浮腫！

香港一直出名潮濕，而全年最濕的回南天即將殺到，相信最令大家苦惱的莫過於潮濕天氣。根據天文台預測，未來濕度持續高企，更有機會相對濕度高達100%，不但家中牆身、地板等長期處於濕漉漉，甚至出現霉菌等情況，更容易誘發身體問題，例如疲勞浮腫。

外濕＋內濕雙重夾擊 整個人容易又累又浮腫！ 香港人普遍都有濕重問題，全因常年濕度極高，雨水、霧氣侵入體內，再加上生活及飲食習慣差，例如長時間開冷氣、缺乏運動等，都會加劇濕重問題。濕氣會使人容易疲勞，而且濕氣很容易積累在下肢，導致腳部浮腫，嚴重者更會導致關節濕痛、頭重重、生病等。

最快捷有效的袪濕方法：吸濕腳貼 改善生活及飲食習慣可以改善濕重問題，但如果想快速幫身體袪濕，小編大力推介大家可以試用袪濕腳貼，使用方法相當簡單，只需於每晚睡覺前，將腳貼貼在腳掌、手掌位置，就能有效促進血氣循環，抽走身體濕重。睡醒後撕走腳貼，即見到吸濕效果，吸濕腳貼能快速有效將體內多餘水分抽出體外，極速袪濕去腳腫，整個人回復精神爽利。

要注意！教你揀選最有效及安全的袪濕腳貼 市面上有多款聲稱有袪濕功能的腳貼，但質量相當參差，大家在選購腳貼時應留意以下4點︰ 產地︰認明包裝上的產地，小編推介日本製腳貼，具有品質保證 （市面上有很多仿日本包裝腳貼但非日本製，部分並沒有明確印有生產地，消費者要多加小心留意！） 成分︰在眾多具有吸濕能力的成分中，日本京都大學調查指出，孟宗竹樹於極端天氣也能吸取泥土中的水分，靠吸濕生存。因此日本人就將其提煉成為「竹酢」。最好選擇熟成時期較長的優質竹酢液製成的腳貼，吸濕效果更強，可以更快速排走體內多餘水分。 專業認可︰選擇具有第三方專業機構認可的產品（例如：香港醫護學會），證明產品安全可靠，使用時更安心。 口碑︰選擇歷史悠久的品牌，口碑信心保証。最好選擇具有用家實證的袪濕腳貼，確保產品功效。 小編嚴選推介：日本和田保健貼 貼上身の抽濕機 被譽為「貼上身の抽濕機」的日本製和田保健貼傳入香港多年，歷史悠久，一直深受用家喜愛，長期處於萬寧熱賣首選。之所以受歡迎不單是因為真‧日本製，更因為成份優質，嚴選15年期日本孟宗竹精純竹酢研製而成，配合魚腥草及枇杷葉，全方位抽走身體濕重，從而趕走濕重疲勞、清除浮腫。日本和田保健貼更是香港醫護學會認可產品，信心之選，有助消除濕重^、改善血氣^及增強體質^。

日本和田保健貼共有2款，配合客人不同的需要。 和田竹酢保健貼 全方位袪濕腫、日常排濕毒首選，用家回購率高達96%*，十分適合日常袪濕、外出旅行時使用。 和田唐辛子保健貼 配方額外添加辣椒精華，進一步加速血液循環，極快趕走腳部濕腫、痠痛。百人實證，超過9成用家認同有效改善腳腫痠痛*！十分適合長期站立工作、經常受關節濕痛及腳腫困擾人士。

每晚使用 有效袪濕去腳腫 方便快捷 日本和田保健貼使用方法亦相當簡單，只需於每晚睡覺前，按自身需要將腳貼貼在腳掌、手掌、肩頸、膝蓋前後或腰腹等位置，便有袪濕效果，一貼多用，性價比高！ 日常美腿：建議每晚貼腳掌，每邊 1-2 塊，袪濕去腳腫 重點踢走下半身浮腫：建議每邊腳掌貼 2 塊，連續使用 7-10 天 面部 / 上半身浮腫：臨訓前同時貼手掌，全方位袪濕腫

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了解更多日本和田保健貼 ^香港醫護學會”委託註冊中醫師診斷測評︰體質改善者達81%，血氣改善者達87%，濕重改善者達89%。 *根據 ESDlife 2023-2024年度「日本和田保健貼」試用調查報告。