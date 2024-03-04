熱門搜尋:
驚蟄 回南天 Belgravia Place 撤辣 馮祥記清盤 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-03-04 17:00:00

回南天殺到！濕重搞到水腫易攰？3招除濕攻略 改善身體濕重 家中也輕鬆做得到！

資料由客戶提供

分享：
回南天殺到！濕重搞到水腫易攰？3招除濕攻略 改善身體濕重 家中也輕鬆做得到！

回南天殺到！濕重搞到水腫易攰？3招除濕攻略 改善身體濕重 家中也輕鬆做得到！

近日天氣反覆，氣溫不斷時冷時暖，加上春天的到來，又要面對香港潮濕問題嚴重的日子。根據天文台天氣預報，未來數日都多霧有雨，相對濕度高企，會一直維持在 80～90% 水平，降雨量也會增多。惟氣溫變化劇烈，濕重問題容易誘發身體不適，如水腫、關節風濕發作、頭重重、精神不濟感到疲倦等。

所以在轉季期間，除了要有充分休息、恆常運動及均衡飲食，亦可以用以下3大祛濕招數，在家中也可以輕鬆加大排走身體濕氣的成效。

 

1. 刮痧可排毒去濕

刮痧可促進氣血循環，增加局部循環並減少水腫。刮痧可以使毛細血管擴張，增加汗腺分泌，對排毒、疏散濕熱有一定作用。亦能有效紓緩肌肉緊張、肩痠背痛。 

刮痧可排毒去濕

刮痧方法︰將精油塗抹在肩頸背上，從耳背頸側開始，以刮痧片往下刮，一直到鎖骨下的位置。亦可從頸後方開始，避開中間脊椎的部份，往側旁邊刮。刮到肩膀尾端，也可以拉至手臂處，甚至往後背位置下刮。刮5到6下，或看到出痧點即可停止。

 

2. 穴位按摩有助通經活絡去濕

因為脾胃是人體代謝水分的臟腑，調整脾胃有助水分代謝，而對穴位進行按摩，能夠刺激相對的臟腑，起到調理氣血以及有除濕作用。

穴位按摩有助通經活絡去濕
  • 神闕穴：肚臍中央，有助於健脾祛濕。
    方法：順時針揉搓腹部，早晚各按1次，每次按5-10分鐘。
     
  • 陰陵泉穴：膝蓋對下內側的凹陷處是脾經穴位，有清利濕熱、通經活絡的效果。
    方法：用點按的方式為主，每次按摩100～160下，每日早晚各1次。

 

3. 吸濕腳貼 快速抽走身體濕重水腫

吸濕腳貼 快速抽走身體濕重水腫

吸濕腳貼是一個最方便快捷，而且容易買到的去濕產品。每晚使用有助促進血液循環，加速新陳代謝、可消腫舒痛、祛濕排毒、改善身體疲勞、四肢痠軟、手腳冰冷狀況。只需睡前，依照個人身體需要選擇貼於身體不同部位，就能一夜間將身體濕氣和多餘水分抽出體外。適合一眾忙碌都市人使用。

 

腳貼口碑之選：日本和田保健貼！

而揀腳貼都有一定要求，最好選擇由日本深山生長之最優質孟宗竹竹酢製成，而竹酢液的提煉年期愈長，抽濕成效也會更好。

Ad Block
日本和田保健貼

由日本製造，人稱「貼上身の抽濕機」的日本和田保健貼就是最佳選擇了！不單由日本孟宗竹、魚腥草及枇杷葉所製造，竹酢液更經過長達15年之儲釀及熟成，不論是吸濕功效還是品質，都是市面產品之冠！由30年前引入香港後，一直都是口碑極佳的祛濕產品。由香港醫護學會認可^，有助消除濕重^、改善血氣^及增強體質^，市場研究更指出超過9成用家實證有效改善腳部水腫、疲倦及痠痛問題，表示會繼續回購和田保健貼，可見其功效非常顯著。

 

銷售點：維特健靈、香港萬寧及 Mannings Plus 部分門店
維特健靈網店：https://bit.ly/3wInnXM
萬寧網店：https://bit.ly/3v2JOGJ

 

*資料來源：根據生活易於2023年11月至2024年1月邀請143位和田保健貼試用者之調查。長時間站立工作者指每天工作平均需要站立6小時或以上的工作者。

^香港醫護學會”委託註冊中醫師診斷測評: 體質改善者達81%，血氣改善者達87%，濕重改善者達89%。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受