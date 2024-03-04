回南天殺到！濕重搞到水腫易攰？3招除濕攻略 改善身體濕重 家中也輕鬆做得到！

近日天氣反覆，氣溫不斷時冷時暖，加上春天的到來，又要面對香港潮濕問題嚴重的日子。根據天文台天氣預報，未來數日都多霧有雨，相對濕度高企，會一直維持在 80～90% 水平，降雨量也會增多。惟氣溫變化劇烈，濕重問題容易誘發身體不適，如水腫、關節風濕發作、頭重重、精神不濟感到疲倦等。

所以在轉季期間，除了要有充分休息、恆常運動及均衡飲食，亦可以用以下3大祛濕招數，在家中也可以輕鬆加大排走身體濕氣的成效。

1. 刮痧可排毒去濕

刮痧可促進氣血循環，增加局部循環並減少水腫。刮痧可以使毛細血管擴張，增加汗腺分泌，對排毒、疏散濕熱有一定作用。亦能有效紓緩肌肉緊張、肩痠背痛。