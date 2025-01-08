國際球星也難倖免！膝關節半月板損傷治療新曙光

半月板撕裂是少數橫跨老中青三代的膝部疾病之一，巴西足球巨星尼馬即在比賽中因前十字韌帶和半月板撕裂而暫離球場，美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊球星查奧特更是在2024年球季內兩度遭遇半月板撕裂導致賽季無法上場。臺北醫學大學附設醫院研究團隊研發出特殊的注射式組織膠，相關研究成果已於2024年發表於知名期刊《國際生物大分子期刊》(International Journal of Biological Macromolecules)，未來若能應用於臨床，可望為半月板損傷的治療帶來全新突破。

創傷性半月板撕裂多發生在年輕人 退化性則常見於長者 臺北醫學大學醫學系骨科學科副教授暨北醫附醫骨科部運動醫學科吳家麟醫生表示，半月板是指膝蓋內側的兩塊半圓弧形軟骨，主要作用是消散膝蓋載荷力及吸收震盪，跑步或跳躍時有緩衝作用。半月板撕裂可分為創傷性與退化性，創傷性多是在負重壓力下扭轉膝關節的角度，例如短時間更改衝刺方向、急停、急跳等動作，常見於年輕人，尤其從事足球、棒球、羽毛球、籃球等運動。 至於退化性半月板撕裂常見於年長者，主要是退化性關節炎等疾病造成半月板磨損嚴重，在受到輕微外力時撕裂或自發性撕裂，由於是漸進式、且撕裂位置與形狀較不固定且複雜，較不易修補。

傳統手術挑戰多 注射式組織膠有望用於半月板修復 吳家麟醫生表示，小範圍的半月板半月板撕裂，部分病人可自行恢復，但若範圍較大，膝關節可能疼痛、腫脹、無法伸直，需考慮部分半月板切除或修補，而半月板後角根部破損，恐導致膝關節退化及提早老化，亦是人工關節置換的重要原因之一。 由於半月板的修復在臨床上仍有挑戰性，吳家麟醫生於手術時發想，現行可以組織膠水黏合撕裂的傷口，同樣原理或許可嘗試運用於半月板的修復，進而與時任運動醫學科研究員的北醫大翁培鈞助理教授展開相關研究，以創新材料設計，成功開發出以幾丁質鹽酸鹽(ChitHCl)和氧化葡聚糖(DDA)組合的注射式組織膠。

注射式組織黏附強度與細胞相容性佳 有效維持膠體結構 吳家麟醫生表示，此款組織膠在進行動物模型實驗時，展現出極佳的組織黏附強度和細胞相容性，明顯提升半月板組織的再生能力。而研究結果也顯示，組織膠在膝關節負重條件下能有效維持膠體結構，避免因腫脹而導致黏附失效，希望此一技術能盡快進入臨床試驗階段，為廣大的半月板撕裂病人帶來治療新希望。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】