園藝大叔莫名手痛　類風濕性關節炎惹禍

一名熱愛園藝的55歲的李大叔(化名)，每天看到親手栽種的植物結出果來，總讓他充滿喜悅與成就感。然而某天手指關節卻莫名腫痛，疼痛難耐好一陣子，後來甚至連最心愛的園藝都無法耕作，就醫檢查，確定罹患類風濕性關節炎。
收治個案的衛生福利部雙和醫院風濕免疫科醫生高瑞鴻表示，初期李大叔先以傳統的免疫調節藥物治療一段時間，但症狀無法控制很完善，後來達到用健保條件申請生物製劑介入治療，大概幾個月之後，症狀有明顯的改善，李大叔能夠重拾快樂園藝的生活。
關節僵硬腫脹 嚴重恐變形影響生活品質
高瑞鴻說，類風濕性關節炎是一種慢性發炎疾病，會導致關節腫脹及疼痛，尤其在早晨時會感到關節僵硬，持續時間可能長達半小時以上。這個疾病經常好發在手、腳關節，對患者日常生活影響很大，例如：吃飯、穿脫衣物或行走，若無妥善治療，發病後的一兩年內，檢查就能看到關節骨頭被侵蝕現象，長期會造成變形，嚴重影響生活品質。
高瑞鴻指出，類風濕性關節炎主要出現在中年女性身上，男女的比率為1:3，與一般關節炎不同的是，患者活動後反而較能減緩疼痛跟僵硬，但若症狀反覆出現，且超過一個月都沒有改善，就要提高警覺，應及早就醫檢查。
抽血加超音波組合 精準診斷類風濕性關節炎
高瑞鴻說明，目前類風濕性關節炎臨床診斷主要會觀察關節發炎表現，包括疼痛、腫脹程度，並搭配抽血檢測類風濕因子跟抗環瓜氨酸抗體，這兩個抗體都跟類風濕性關節炎有密切關聯性，另外也會藉助超聲波或Ｘ光等影像工具，判斷關節破壞及發炎程度，最後綜合以上檢驗結果進行疾病診斷評估。
生物製劑精準阻斷發炎因子 懷孕與疾病控制可兼顧
高瑞鴻表示，類風濕性關節炎的治療目前還是以藥物為主，藥物分為兩大類，第一類是以類固醇跟消炎止痛藥為主；第二類為免疫調節藥物，又分為傳統的口服免疫抑制劑與新一代的生物製劑或小分子藥物。其中生物製劑是以一種生物科技製造出的蛋白質，可以拮抗患者體內發炎因子，並針對個別不同發炎因子進行調控，讓類風濕關節炎的發炎路徑能夠被精準阻斷，改善患者關節疼痛，並讓疾病達到穩定的控制。對於有考慮懷孕及哺乳的女性患者，目前也有適合的生物製劑，只要與醫生充分溝通，可以讓懷孕跟疾病控制獲得兩全其美的治療目標！
高瑞鴻提醒，類風濕性關節炎患者應積極配合醫囑，治療期間也應留意自身狀況，有問題應隨時回診檢查，避免相關併發症產生，才能擁有快樂的人生。
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