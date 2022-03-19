在家運動 點熱身好？

在防疫措施下，健身室仍須關閉，即使在室外運動也不可豁免除下口罩，惟有繼續留家運動。在家感覺悠閒，一開始運動便進入「戲肉」的話，很容易便會抽筋、拉傷腰背，中間欠缺的當然就是熱身運動。那麼在家裡空間有限的情況下，可以如何做熱身呢？

10 分鐘動態熱身

可以參考以下的10分鐘動態熱身建議：