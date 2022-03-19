在家運動 點熱身好？

在防疫措施下，健身室仍須關閉，即使在室外運動也不可豁免除下口罩，惟有繼續留家運動。在家感覺悠閒，一開始運動便進入「戲肉」的話，很容易便會抽筋、拉傷腰背，中間欠缺的當然就是熱身運動。那麼在家裡空間有限的情況下，可以如何做熱身呢？
10分鐘動態熱身
可以參考以下的10分鐘動態熱身建議：
- 原地踏步 60秒：保持一個較快的節奏，同時擺動手臂。
- 跳繩 60秒：保持膝部微屈，只用前掌著地。
- 開合跳 60秒：跳起，雙手於頭頂拍掌，雙腳打開著地，再跳時回復最初姿勢，再重複動作。
- 踢臀 60秒：雙腳輪流往後踢向臀部。
- 登山者 60秒：維持平板支撐的姿勢，收緊核心肌群，雙膝輪流帶上接近胸部位置，可嘗試加快動作。
- 高踢腿 60秒：雙腿輪流踢至最高，盡量保持腿部伸直。要小心平衡。
- 左右橫移深蹲 60秒：做一下深蹲，起來時橫移一步，再深蹲。
- 側弓步 60秒：左腳向左邊踏一步，保持右腳筆直，用右手觸摸左腳掌，換另一邊再做。留意膝頭勿超前腳尖太多，臀部微微向後推。
- 手臂打圈 向前向後各30秒：手臂向兩邊伸直，然後向前和向後打圈。
- 臀部打圈 順逆時針各30秒：手叉腰，臀部水平順時針打圈，再逆時針打圈。起初先打細圈，再慢慢擴大。
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