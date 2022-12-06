地中海飲食 助控糖尿病

控制糖尿病，離不開體重控制、飲食和運動。內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力表示，「曾有研究指出，一些有前期糖尿的病人，如注意飲食和運動，再加上減去5%至10%體重，預防患上糖尿病的效果比用藥更理想。」另一研究更指，部分早期糖尿病患者如減去15%體重，有可能逆轉病情。

糖尿病過往會認為是長者的疾病，但隨生活環境、作息和飲食習慣的改變，此症有年輕化趨勢，本港亦估計有10%人口為糖尿病患者，即有逾70萬人。糖尿病可影響心臟、腎臟、眼睛等不同器官，患者宜透過建立良好飲食習慣控制病情，減低併發症風險。

植物性食物為主

單說均衡和健康飲食模式，大眾或未必清楚實質標準如何，若有飲食模式可跟隨就較易實踐。近年有臨床研究發現，地中海飲食模式有助減低糖尿病風險，也幫助減少部分膽固醇和心臟血管病風險。黃卓力解釋，「地中海飲食主要強調植物性食物，如蔬菜、豆類、堅果、種子、水果、穀物，還有魚、海鮮和乳製品等為動物性蛋白質的來源，而食用油則以植物性油如橄欖油為佳。紅肉和甜食則很少吃。」

其他有助控制體重和糖尿病的飲食建議還有如低脂肪飲食(即脂肪佔一天總熱量低於30%)和低碳水化合物飲食(碳水化合物佔一天總熱量中低於25%至45%)，都有助限制血糖升幅、減少發胖和改善血脂的效果。

進食次序減升糖速度

進餐時也有要留意的地方。黃卓力建議，「先吃菜和肉，然後才吃碳水化合物，可以減慢吸收，從而減慢升糖速度。至於碳水化合物的攝取量，由於每人對需求不同，須跟營養師研究合適的分量。一般而言可粗略地分配，如早餐40克碳水化合物，午餐或晚餐50至60克，中間有含10至20克碳水化合物的小食，都是合理的分量。」

小心隱藏碳水化合物

部分患者並不知道甚麼食物含有碳水化合物，如根莖類植物經常被忽略，包括薯仔、南瓜、番薯、蓮藕和粉葛等都有豐富碳水化合物。這些食物亦很常用於煲湯，即使不連渣吃，碳水化合物也會溶於湯中，從而令血糖突然升高。

黃卓力補充，「吃水果要注意分量，有皮的水果可洗淨連皮吃，增加膳食纖維可以減慢升糖速度。另外，奶類製品也含碳水化合物，一次過喝太多，又或奶茶和咖啡加入太多奶，也有可能影響血糖。」

斷食減肥要注意

近年流行斷食減肥，糖尿病人又是否適合？黃卓力認為，「每日限制卡路里吸收為傳統減肥的飲食方式，實行和持久性難度大，而斷食(如較流行的是16:8)能達成類似效果，對不少人來說也較易執行和接受。有臨床研究指斷食對提升胰島素敏感度有好處，降血糖也有少許效果。」然而糖尿病人若採用斷食法減重，建議跟從醫護人員指示進行。「如正服用降血糖藥或胰島素，斷食時可能有需要調節藥物劑量。另外，如果吃得太少，亦有可能導致營養不均衡；碳水化合物攝取太少的話，部分患者可能會出現酮症，甚至引致酮酸中毒，必定要小心。」