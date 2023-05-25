地球暖化影響呼吸道、心血管健康 營養師提6方法從「食」愛護地球

若不正視「減碳」的重要性，全球暖化可能會帶來更多危害，也會有更多的健康問題產生。陳郁臻營養師提出6個方法，讓民眾從飲食著手，改善二氧化碳排放問題。

全球暖化造成氣候異常，世界各地災情頻傳，除了災害以外，在氣候變化的影響下，生活環境也出現了變化，進而引響人的健康。國泰綜合醫院營養組營養師陳郁臻表示，全球暖化影響的健康問題相當多，包含呼吸道、心血管、消化道、精神情緒等，甚至會影響癌症發生率。

在食品的製備過程中，從原物料、加工製成、販售、消費等都有不同的因素會增加二氧化碳排放。若不正視「減碳」的重要性，全球暖化可能會帶來更多危害，也會有更多的健康問題產生。陳郁臻營養師提出6個方法，讓民眾從飲食著手，改善二氧化碳排放問題。

食品製備過程 8 因素使 CO2 排放增加

全球暖化使得許多人受極端氣候所苦，「愛護地球」的概念也漸漸崛起，許多人會參與淨灘活動，或是使用環保餐具減少垃圾製造等來愛護地球，不過除了這些，其實民眾也可以從食品的選擇以及飲食方面來著手。

陳郁臻營養師提到，在食品的製備過程中，從原物料、加工製成，一直到販售端、消費端，都有不同的因素導致二氧化碳排放增加，共有8項因素，包含：

原物料

在農耕時使用肥料而產生的氧化亞氮

畜牧業牛隻與豬隻所排放的氣體

加工製成

食材加工製備時所使用的設備燃料

機械設備使用時所消耗的電力

販售端

食品運輸過程所使用的交通工具燃料

販售場所使用的冰箱或冷氣燃料

消費端