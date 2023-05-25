地球暖化影響呼吸道、心血管健康 營養師提6方法從「食」愛護地球

全球暖化造成氣候異常，世界各地災情頻傳，除了災害以外，在氣候變化的影響下，生活環境也出現了變化，進而引響人的健康。國泰綜合醫院營養組營養師陳郁臻表示，全球暖化影響的健康問題相當多，包含呼吸道、心血管、消化道、精神情緒等，甚至會影響癌症發生率。
在食品的製備過程中，從原物料、加工製成、販售、消費等都有不同的因素會增加二氧化碳排放。若不正視「減碳」的重要性，全球暖化可能會帶來更多危害，也會有更多的健康問題產生。陳郁臻營養師提出6個方法，讓民眾從飲食著手，改善二氧化碳排放問題。
食品製備過程 8因素使CO2排放增加
全球暖化使得許多人受極端氣候所苦，「愛護地球」的概念也漸漸崛起，許多人會參與淨灘活動，或是使用環保餐具減少垃圾製造等來愛護地球，不過除了這些，其實民眾也可以從食品的選擇以及飲食方面來著手。
陳郁臻營養師提到，在食品的製備過程中，從原物料、加工製成，一直到販售端、消費端，都有不同的因素導致二氧化碳排放增加，共有8項因素，包含：
原物料
- 在農耕時使用肥料而產生的氧化亞氮
- 畜牧業牛隻與豬隻所排放的氣體
加工製成
- 食材加工製備時所使用的設備燃料
- 機械設備使用時所消耗的電力
販售端
- 食品運輸過程所使用的交通工具燃料
- 販售場所使用的冰箱或冷氣燃料
消費端
- 烹調的過程所使用的燃料
- 包裝等廢棄物燃燒時產生的氣體
6方法改善 從食品挑選、烹調方法著手
了解食品的製備過程以及導致二氧化碳排放增加的因素後，就可以從中著手改善。陳郁臻營養師提出以下6個改善方法，包括：
- 農耕時可使用銨態氮等肥料施肥；
- 民眾可減少攝取畜肉，改攝取豆類製品；
- 可多攝取原型食物避免加工，以減少機械燃料與電力消耗；
- 多選擇當季與當地的食材，可減少運輸時冷凍或冷藏的使用；
- 烹飪食物時，可使用快炒、蒸煮等簡易烹調方式；
- 適量購買食材、食品，避免過度包裝食物。
氣候變遷、地球暖化，香港也深受影響，而且影響層面更深及個人健康。陳郁臻營養師表示，氣候變遷對人體的營養狀況與健康都會相互影響的，若再不正視全球暖化所帶來的危害，未來的生活環境會變得更加嚴峻，而更多的疾病將找上門。
因此，民眾可以試著從食物選擇、烹飪方法等方面「減碳」，愛護地球也進而愛護自己的未來、健康。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】