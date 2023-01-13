坐得耐坐得衰 易患梨狀肌綜合症？

有一位OL上班長時間坐著，也沒有運動習慣。而有一次假期行山，行了逾6小時，結果隔天臀部深處非常疼痛，而且痛感延伸至大腿後方，影響走路。原來她平時有翹腳習慣致盆骨錯位，加上突然運動量大增，令梨狀肌痙攣，刺激到坐骨神經，即患上梨狀肌綜合症。
梨狀肌位於兩邊臀部，是臀部其中一塊深層肌肉。註冊脊醫邱凱瑩解釋，「梨狀肌一邊連接著骶骨，另一邊連接大腿骨，所以梨狀肌能輔助穩定髖關節。它同時負責活動髖關節，使大腿可以向外旋轉、延伸等，例如行路、行樓梯都會用到。而梨狀肌主要由S1、S2脊神經線控制。」
可痺痛至小腿
大部分人的坐骨神經線都會在梨狀肌下方經過，當梨狀肌收緊、腫脹，或者發炎，便會很容易刺激或壓迫到坐骨神經線，導致梨狀肌綜合症，引發刺痛、痠或麻痺。而範圍可達臀部、大腿後側、小腿和足部，尤其坐著或蹲下時，疼痛感會特別強。邱凱瑩表示，久坐不動的上班族、坐姿不良、長時間坐在堅硬表面、司機、運動員、長時間走路、長短腳或臀部、髖關節、盆骨曾經受傷的人士，都會較容易出現梨狀肌問題。
關節復位 放鬆肌肉
梨狀肌綜合症主要以保守治療處理，目的包括減輕症狀、紓緩梨狀肌痙攣，減低對神經線的刺激。邱凱瑩指出，「脊醫首先會為患者詳細檢查，了解痛症的主因是否由梨狀肌引起。亦會檢查梨狀肌附近的關節，包括腰椎、骶髂關節、髖關節等。正如該OL患者，透過手法矯正盆骨錯位，減少對肌肉和神經線的拉扯，同時用電磁波放鬆臀部肌肉，紓緩不適。因應情況亦可能使用干擾電流、衝擊波等。」
按摩伸展 紓緩痛楚
另一方面，患者亦可自行按摩臀部位置，紓緩肌肉緊張，例如將按摩球放於臀部痠痛位置，坐在按摩球上方按壓，但不宜超過5分鐘。也可做臀部肌肉的伸展動作，惟邱凱瑩提醒需要量力而為，若出現痛楚便不應繼續，伸展前也應先諮詢醫護人員，胡亂拉筋有可能加劇症狀。
強化臀部可預防
預防梨狀肌綜合症，或者防止復發，邱凱瑩指日常需要保持良好姿勢，避免長時間坐，或多點轉換姿勢，並戒掉翹腳習慣，「鍛煉和強化臀部肌肉，可以保護盆骨和髖關節。患者則要定期檢查，矯正盆骨和骶骨錯位，預防梨狀肌過分繃緊。」
臀部伸展
① 坐在椅子上，將患肢的腳踝放在另一邊膝蓋上方。
② 將一隻手放在患肢膝蓋上，然後往下壓，身體同時稍為微微向前傾，至臀部有拉扯感覺。
③ 保持姿勢10秒，然後稍作休息10秒。重複動作，每天3次。