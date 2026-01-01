坐軟梳化難起身可預測死亡風險高 醫生教5招逆轉退化

坐在梳化上難以起來也是身體警號？有醫生指出，當在梳化上難以成功站起來，可能是全身的神經與肌肉系統出現問題，甚至有研究發現可以預測到大腦、心臟、肌肉、甚至死亡風險。醫生指出，有5大方法有助逆轉退化，改善這個問題，並降低對身體的影響。
坐軟梳化難起身預測死亡風險高
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，他曾看到一名男子在梳化上嘗試站起來的過程，用力嘗試了三次才成功站起來。他指出，這麼簡單的動作，卻在他身上變得異常困難。這不僅是懶惰，而是全身的神經與肌肉系統出現了問題。他解釋指，多個國際期刊重複驗證，從梳化上站起來的速度，其實比抽血、測量血壓，甚至BMI指數更能準確預測你的大腦、心臟健康、肌肉狀況，甚至死亡風險。因為這個小動作，實際上是人體神經肌肉系統協同工作的壓力測試。當你發現自己變得愈來愈難以起身、起身速度變慢或姿勢不穩時，代表全身正在經歷一種潛在的退化過程。
為何這個動作如此複雜？
黃醫生解釋，坐著到站起來的過程，是人體最複雜的動作之一。需要以下身體器官同時協作：
- 大腦前額葉：負責決策，判斷何時應該站起來。
- 基底核：精細調控動作的啟動。
- 小腦：處理平衡與重心的計算。
- 脊髓反射：將信號傳遞至肌肉組織。
- 股四頭肌：對於推起身體的力量至關重要。
- 臀肌群：維持骨盆的穩定。
- 核心肌群：防止站立後身體搖晃。
- 心肺系統：確保在站立時不會出現暈眩等不適。
當以上任何一個環節出現問題，都會導致站起來的動作變得困難，彷彿在慢動作回放。
Sit-to-Stand Test衰退測試
黃醫生指出，醫學界常用的衰退測試——Sit-to-Stand Test是老年醫學、復健科及骨科中經常使用的測試方法。具體標準如下：
五次坐立測試：
- < 12秒：健康標準
- 12–15秒：初期肌力下降
- > 15秒：高跌倒風險，可能需要專業評估
- > 20 秒：須找專業人員評估平衡、神經、肌肉和關節
這個測試與死亡率、步態變差、跌倒和肌肉力量下降均有顯著相關。
5招逆轉退化
至於如何應對退化的趨勢，黃醫生建議：
- 椅子起立訓練：每日做3組，每組10–12次的坐立訓練。有助於增加下肢力量，改善平衡。
- 每日步行3000–6000步：有效於提升身體健康。
- 定量蛋白質攝取：每公斤體重應攝取1.0–1.2克蛋白質。
- 抗阻力訓練：如深蹲、臀橋等，可立刻改善STS的測試成績。
- 修正長時間久坐行為：每30分鐘站立一次。
黃醫生指，當你發現自己起身變得困難，這並不是懶惰或年齡的問題，而是全身神經、肌肉、心肺系統正常運作的信號。在這位男性的例子中，他的動作表現應引起我們的重視。這是潛在的退化過程的早期預警。應要重視從梳化上站起來的動作，因為這一看似簡單的動作反映了你未來10年的健康狀況。