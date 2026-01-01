坐軟梳化難起身可預測死亡風險高 醫生教5招逆轉退化

坐在梳化上難以起來也是身體警號？有醫生指出，當在梳化上難以成功站起來，可能是全身的神經與肌肉系統出現問題，甚至有研究發現可以預測到大腦、心臟、肌肉、甚至死亡風險。醫生指出，有5大方法有助逆轉退化，改善這個問題，並降低對身體的影響。

坐軟梳化難起身預測死亡風險高

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，他曾看到一名男子在梳化上嘗試站起來的過程，用力嘗試了三次才成功站起來。他指出，這麼簡單的動作，卻在他身上變得異常困難。這不僅是懶惰，而是全身的神經與肌肉系統出現了問題。他解釋指，多個國際期刊重複驗證，從梳化上站起來的速度，其實比抽血、測量血壓，甚至BMI指數更能準確預測你的大腦、心臟健康、肌肉狀況，甚至死亡風險。因為這個小動作，實際上是人體神經肌肉系統協同工作的壓力測試。當你發現自己變得愈來愈難以起身、起身速度變慢或姿勢不穩時，代表全身正在經歷一種潛在的退化過程。

為何這個動作如此複雜？

黃醫生解釋，坐著到站起來的過程，是人體最複雜的動作之一。需要以下身體器官同時協作：

大腦前額葉：負責決策，判斷何時應該站起來。

基底核：精細調控動作的啟動。

小腦：處理平衡與重心的計算。

脊髓反射：將信號傳遞至肌肉組織。

股四頭肌：對於推起身體的力量至關重要。

臀肌群：維持骨盆的穩定。

核心肌群：防止站立後身體搖晃。

心肺系統：確保在站立時不會出現暈眩等不適。

當以上任何一個環節出現問題，都會導致站起來的動作變得困難，彷彿在慢動作回放。