垃圾食物影響大 研究：食幾日就令胰島素反應變得遲鈍

很多人都喜歡在工作時或忙碌過後，享用一包薯片或一袋朱古力，作為一種獎勵或補充熱量，但這些超加工高熱量的食物不只是肥胖的重要推手，更可能對大腦造成長達影響。因為最新研究發現，只要過量攝取垃圾食物，短短5日便足以令大腦對胰島素反應變得遲鈍，甚至在恢復正常飲食後，效應依然揮之不去。

胰島素敏感度急降 安排健康正常的參加者連續5日每天額外攝取1,500大卡的朱克力棒與薯片，結果發現大腦對胰島素敏感度急劇下降。更令人驚訝的是，即使參加者停止食用垃圾食物一個星期，磁力共振掃描仍顯示大腦胰島素敏感度持續偏低，體重未明顯上升但肝臟脂肪則顯著增加。

形成難解死結 研究人員指出，今次結果反映在體重增加前，大腦可能已因為垃圾食物而陷入胰島素阻抗的惡性循環，使人更容易渴求食物，腹部脂肪也隨之囤積，而脂肪細胞釋放的物質又進一步削弱胰島素效能，形成難解的死結，而結果亦提醒人們，即時是短暫的飲食放縱，都可能令大腦失守。

定期運動恢復敏感度 胰島素不但是調節血糖的激素，在大腦中還負責發出吃飽了的訊號，但並非每個人的大腦對胰島素的反應都相同，有些人天生敏感度較低，食慾的控制力也較低，而研究也發現，這種敏感度下降早在身重指數超過30前就已顯現。專家表示，大腦胰島素阻抗有方法可解，定期進行運動能幫助恢復大腦胰島素敏感度，從而降低肥胖風險。