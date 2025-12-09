垃圾食物食上癮 研究指超加工食物易致青少年過度進食

薯片、汽水及糖果都是兒童喜愛的零食，但這些很多時都是添加了大量糖分及油脂的超加工食物，有研究指這類食物容易令青少年在吃飽的情況下繼續進食，導致過度進食及肥胖。

自身對照測試

美國維珍尼亞理工大學招募27名年齡在18至25歲之間的人士，其體重至少在過去6個月中保持穩定。在為期2星期的實驗期裡，參加者分別遵循兩種飲食方案中的一種，分別含有大量超加工食品，以及完全避免食用此類食品的飲食。

每位參加者在交叉研究中充當自身的對照組。他們會遵循其中一種飲食2星期，然後恢復普通飲食4星期，再切換另一種飲食模式。在完成兩星期的指定飲食後，他們可以自由享用自助早餐，當中包含有超加工食物和不含超加工食物的菜色。

研究團隊在參加者進食自助早餐前，將其帶到私人房間，給予一盤大約1,800千卡的食物，即美式早餐的4倍熱量。他們有30分鐘的時間按個人喜好進食。同時，參加者吃完自助早餐後會被立即提供零食，他們可以在15分鐘內品嘗各種零食並對其味道進行評價。