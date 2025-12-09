熱門搜尋:
立法會選舉2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-12-09 11:30:00

垃圾食物食上癮 研究指超加工食物易致青少年過度進食

分享：
垃圾食物食上癮 研究指超加工食物易致青少年過度進食

薯片、汽水及糖果都是兒童喜愛的零食，但這些很多時都是添加了大量糖分及油脂的超加工食物，有研究指這類食物容易令青少年在吃飽的情況下繼續進食，導致過度進食及肥胖。

自身對照測試

美國維珍尼亞理工大學招募27名年齡在18至25歲之間的人士，其體重至少在過去6個月中保持穩定。在為期2星期的實驗期裡，參加者分別遵循兩種飲食方案中的一種，分別含有大量超加工食品，以及完全避免食用此類食品的飲食。

每位參加者在交叉研究中充當自身的對照組。他們會遵循其中一種飲食2星期，然後恢復普通飲食4星期，再切換另一種飲食模式。在完成兩星期的指定飲食後，他們可以自由享用自助早餐，當中包含有超加工食物和不含超加工食物的菜色。

研究團隊在參加者進食自助早餐前，將其帶到私人房間，給予一盤大約1,800千卡的食物，即美式早餐的4倍熱量。他們有30分鐘的時間按個人喜好進食。同時，參加者吃完自助早餐後會被立即提供零食，他們可以在15分鐘內品嘗各種零食並對其味道進行評價。

 

adblk5
超加工食物｜癌症年輕化一大元兇？（am730製圖） 超加工食物｜是甚麼？（am730製圖） 超加工食物｜食品分為四類（am730製圖） 超加工食物｜製作過程（am730製圖） 超加工食物｜影響（am730製圖） 超加工食物｜健康均衡的飲食（am730製圖）

或成增重潛在及預測因素

結果顯示，整整而言，飲食方式並未影響參加者在自助餐中攝取的熱量或食物量，也未改變選擇超加工食物的比例。但針對特定年齡群組進行分析時，就發現18至21歲的參加者完成超加工食物飲食後，會傾向攝取更多熱量，而22至25歲的人士則未出現同類情況。此外，年輕參加者也更可能在不餓的情況下選擇進食零食。

研究人員認為，測試結果反映超加工食物似乎會增加青少年在不餓時進食的意慾，或許是日後體重增加的潛在及預測因素。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 