垃圾食物食上癮 研究指超加工食物易致青少年過度進食

薯片、汽水及糖果都是兒童喜愛的零食，但這些很多時都是添加了大量糖分及油脂的超加工食物，有研究指這類食物容易令青少年在吃飽的情況下繼續進食，導致過度進食及肥胖。
自身對照測試
美國維珍尼亞理工大學招募27名年齡在18至25歲之間的人士，其體重至少在過去6個月中保持穩定。在為期2星期的實驗期裡，參加者分別遵循兩種飲食方案中的一種，分別含有大量超加工食品，以及完全避免食用此類食品的飲食。
每位參加者在交叉研究中充當自身的對照組。他們會遵循其中一種飲食2星期，然後恢復普通飲食4星期，再切換另一種飲食模式。在完成兩星期的指定飲食後，他們可以自由享用自助早餐，當中包含有超加工食物和不含超加工食物的菜色。
研究團隊在參加者進食自助早餐前，將其帶到私人房間，給予一盤大約1,800千卡的食物，即美式早餐的4倍熱量。他們有30分鐘的時間按個人喜好進食。同時，參加者吃完自助早餐後會被立即提供零食，他們可以在15分鐘內品嘗各種零食並對其味道進行評價。
或成增重潛在及預測因素
結果顯示，整整而言，飲食方式並未影響參加者在自助餐中攝取的熱量或食物量，也未改變選擇超加工食物的比例。但針對特定年齡群組進行分析時，就發現18至21歲的參加者完成超加工食物飲食後，會傾向攝取更多熱量，而22至25歲的人士則未出現同類情況。此外，年輕參加者也更可能在不餓的情況下選擇進食零食。
研究人員認為，測試結果反映超加工食物似乎會增加青少年在不餓時進食的意慾，或許是日後體重增加的潛在及預測因素。