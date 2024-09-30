城市光害 經常暴露於光污染 或增患認知障礙症風險

有「東方之珠」美喻的香港，以璀燦耀目的夜景聞名於世，但徹夜不滅的燈光，卻可能對健康造成破壞，因為有研究發現，晚間的光害可能與常見的認知障礙症——阿茲海默症——有關，而光污染在病患發展中扮演的角色甚至比酗酒、慢性腎病及肥胖等更大。

該項由美國拉什大學進行的研究，分析了美國南部48個州的光污染情況，因情夜間光害程度分為五組，然後與阿茲海默症發病情況作比較。結果顯示，對於 65 歲及以上的人來說，阿茲海默症的出現與夜間光污染有關，而關連性比酗酒及慢性腎病等更強。至於 65 歲以下的人士，夜間光污染與阿茲海默症的關連性比起其他風險因素都要高，包括糖尿病、高血壓及中風等，反映年輕人可能對光害更為敏感。研究已刊載於《Frontiers in Neuroscience》。

戴眼罩睡覺

研究人員指出，未清楚為何年輕人更容易受到光害影響，但估計與多個因素有關，包括先天性較脆弱易受光污染所傷、年輕人比年長人士更多暴露於光害環境。他們希望研究能夠促使人們留意光污染的破壞，特別是本身帶有阿茲海默症風險的人，更應該關注光害造成的威脅。

他們建議，公眾可以使用遮光窗簾或戴眼罩睡覺方法，抵禦光害的影響，而室內光源則可換成暖光及安裝調光器以減少光線照射，都有助減少晚間光污染。