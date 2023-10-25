熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-10-25 11:30:30

基因檢測｜最新研究指基因排序預測患病風險表現「差勁」

分享：
基因檢測

近年人們的健康意識不斷增強，甚至會做基因檢測希望找出自己有沒有罹患嚴重疾病的風險。英國一項研究發現，以檢測遺傳基因變異來評估患病風險的做法，對於篩查和預測心臟病等常見疾病表現「差勁」。

Ad Block

檢測敏感度低

倫敦大學學院研究人員分析了涉及310種疾病的926個多基因(Polygenic)風險評估。結果發現，只有89%患者並未能從基因檢測中找到，同時亦有5%被評估會患病的人最後並沒有患上相關疾病。例如乳癌和冠心病，多基因風險評估只識別出最終病例的10%和12%。

藥物

根據年齡決定是否處方預防心臟病或中風藥物，是更簡單及有效的做法。

根據年齡處方藥物更簡便

若將多基因風險評估與傳統風險因素一起使用，不少人會因為基因評估結果而需要使用藥物以預防心臟病或中風，但實際上根據年齡決定是否處方藥物是更簡單及有效的做法，毋須浪費時間和金錢做基因檢測。另外，研究更發現若以多基因風險評估結果釐定乳房造影檢查的優次，可能會錯過大部分乳癌個案。有關研究已於《BMJ Medicine》發表。

乳房造影檢查

若以多基因風險評估結果釐定乳房造影檢查的優次，可能會錯過大部分乳癌個案。

建議加強監管商業性因基因檢測

研究人員指出，多基因風險評估應用於醫學範疇被認為潛力巨大，但今次的研究就推翻這種看法，因為當採用與其他醫學測試相同的標準時，多基因風險評估在預測和篩檢一系列常見疾病的表現可謂差勁，並建議有需要加強監管商業性質的多基因風險評估，以保護公眾免受不切實際期望的影響。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受