基因檢測｜最新研究指基因排序預測患病風險表現「差勁」

近年人們的健康意識不斷增強，甚至會做基因檢測希望找出自己有沒有罹患嚴重疾病的風險。英國一項研究發現，以檢測遺傳基因變異來評估患病風險的做法，對於篩查和預測心臟病等常見疾病表現「差勁」。

根據年齡處方藥物更簡便 若將多基因風險評估與傳統風險因素一起使用，不少人會因為基因評估結果而需要使用藥物以預防心臟病或中風，但實際上根據年齡決定是否處方藥物是更簡單及有效的做法，毋須浪費時間和金錢做基因檢測。另外，研究更發現若以多基因風險評估結果釐定乳房造影檢查的優次，可能會錯過大部分乳癌個案。有關研究已於《BMJ Medicine》發表。