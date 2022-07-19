報復式聚會 飲酒或誘發玫瑰痤瘡

疫情下經常性戴口罩，引發不少皮膚問題，玫瑰痤瘡便是一例。早前社交距離措施放寬，酒吧等娛樂場所重開，雖然令抗疫疲勞得以紓緩，但如果報復式聚會，飲多了酒，也可能令玫瑰痤瘡病情惡化，或增加誘發風險。
玫瑰痤瘡是常見的慢性炎症疾病，皮膚科專科醫生陳湧表示，「發病成因未明，但有可能與家族病史、免疫系統過度反應、幽門螺旋菌、蠕形蟎蟲和蛋白質『抗菌肽』有關。」
皮膚泛紅出丘疹
患者面上會泛紅、血管擴張，或者出現丘疹，甚至酒渣鼻、鼻子變大，亦有患者會影響眼睛而有異物感、刺痛、眼腫、流淚等。部分人未必可分清暗瘡、濕疹和玫瑰痤瘡，陳湧解釋，「玫瑰痤瘡會整片皮膚泛紅，其丘疹也沒有黑頭；暗瘡則為一點點的紅點，暗瘡以外皮膚不會泛紅。此外，濕疹多會脫皮而甚少覺得熱，玫瑰痤瘡多數會覺得皮膚發熱變紅，而不會脫皮。若誤以為屬暗瘡或濕疹而治療，其治療方法或會使玫瑰痤瘡變差，因此向醫生求醫確診十分重要。」
每日飲酒風險增
陽光照射、極端天氣溫度、進食太熱或辛辣食物如熱湯和咖喱等、刺激性飲品如酒精及咖啡因等、使用含刺激成分化妝品或護膚品、精神壓力都可誘發玫瑰痤瘡，而疫情期間外出必須戴上口罩亦有影響。研究發現患者的玫瑰痤瘡在疫情期間變嚴重，而惡化部位正好是臉頰、嘴、鼻和下巴等口罩有覆蓋到的位置。另外，一個涉及82,737名女士、追蹤14年的研究指出，飲酒與患上玫瑰痤瘡有密切關係，如每日攝取1至4克酒精，風險增加12%；若攝取30克酒精或以上，風險更增53%，當中白酒和烈酒較易誘發玫瑰痤瘡。陳湧提醒，即使疫情穩定，亦不宜報復式聚會大量喝酒。
減皮膚刺激
陳湧指出，玫瑰痤瘡未能根治，但可根據患者徵狀和需要作治療，「例如泛紅和丘疹問題可用外塗藥膏、口服藥處理，酒渣鼻可考慮外科手術；眼部問題除暖敷、洗眼液，有需要可使用抗生素。」另一方面，現時亦有外塗藥物伊維菌素可以對抗面上的蠕形蟎蟲，大大減低其密度外，也有效改善面部丘疹膿皰的問題。「當然患者亦要避開誘發因素，如熱飲、酒精、打邊爐等，減少復發。女士在口罩之下也可減少化妝，使用低致敏的面部護理產品，減低對皮膚的刺激。」
疫情影響病情
Emily在就讀中學時發現臉頰泛紅，起初以為只是敏感肌，但及後出現丘疹，求醫確診為玫瑰痤瘡。最嚴重時滿面通紅，令她情緒低落和自信心下降。醫生處方外用藥膏和使用天然成分的護膚品，始令病情漸趨穩定。2017年一次到泰國旅遊，估計因天氣不穩及進食過多濃味食物，令病情復發，要戒口及戒酒才可穩定病情。惟疫情要長時間戴口罩，令兩邊面頰毛孔擴大、微絲血管擴張皮膚泛紅，情況也不穩定，只好減少化妝次數。