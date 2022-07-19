報復式聚會 飲酒或誘發玫瑰痤瘡

疫情下經常性戴口罩，引發不少皮膚問題，玫瑰痤瘡便是一例。早前社交距離措施放寬，酒吧等娛樂場所重開，雖然令抗疫疲勞得以紓緩，但如果報復式聚會，飲多了酒，也可能令玫瑰痤瘡病情惡化，或增加誘發風險。

玫瑰痤瘡是常見的慢性炎症疾病，皮膚科專科醫生陳湧表示，「發病成因未明，但有可能與家族病史、免疫系統過度反應、幽門螺旋菌、蠕形蟎蟲和蛋白質『抗菌肽』有關。」

皮膚泛紅出丘疹

患者面上會泛紅、血管擴張，或者出現丘疹，甚至酒渣鼻、鼻子變大，亦有患者會影響眼睛而有異物感、刺痛、眼腫、流淚等。部分人未必可分清暗瘡、濕疹和玫瑰痤瘡，陳湧解釋，「玫瑰痤瘡會整片皮膚泛紅，其丘疹也沒有黑頭；暗瘡則為一點點的紅點，暗瘡以外皮膚不會泛紅。此外，濕疹多會脫皮而甚少覺得熱，玫瑰痤瘡多數會覺得皮膚發熱變紅，而不會脫皮。若誤以為屬暗瘡或濕疹而治療，其治療方法或會使玫瑰痤瘡變差，因此向醫生求醫確診十分重要。」

