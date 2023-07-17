報復性熬夜 或釀身體負債

註冊中醫師潘子剛表示，長期熬夜會引致不少健康問題，晚上11時至凌晨3時是肝、膽經血氣最旺盛的時刻。作為最主要的代謝的器官，肝臟在睡覺時會為身體排毒、製造及分泌膽汁至膽囊；同時亦會製造新的化學物質，修復肝臟細胞。

都市人生活忙碌，不少人由於日間工作或學業繁重，時間都全被佔去，到晚上便久久都不願睡覺，希望爭取一些「me time」。但長期「報復性熬夜」、日夜顛倒的生活方式有違自然規律，或會損害身體健康。

可致陰陽失調

在中醫角度，若長期熬夜不休息，肝臟便不能正常運作。當大量毒素遺留在身體內，或因過度疲勞而引起的多種炎症問題，如頭痛、皮膚乾、眼乾、頭痛、肩膊痛、鼻炎、全身痛症等。因此潘子剛提醒，在中醫角度，白天和夜晚是一個陰陽轉變的過程，作息需遵從自然規律，在白天陽氣盛時才活動；晚上陰氣盛則需安靜下來好好休息；因此要有健康體魄，還應跟隨「日出而作，日入而息」的規律。

反增加壓力

至於「報復性熬夜」其實是一個荷蘭心理學研究提出的名詞，描述人們在沒有外界的任何抗力情況下，未能在預定時間內入睡的現象。報復性熬夜實際上是一種心理問題，源於對「控制力」和「補償」的渴求。當感到無法掌控白天的生活時，就會利用晚上的時間來補償遺憾，並重新奪回主控權。但專家指出，為恢復自由感，人們常在睡前花時間做沒意義的事情，如看手機、煲劇等，而這些行為卻只會增加壓力。

助護肝消炎

對於未能調整睡眠時間，又或「返夜更」的人士，若遇上炎症，除了可針灸、刮痧、拔罐等中醫療程外，潘子剛建議可服用適量的薑黃素，對保護、修復肝臟細胞以及活化肝臟解毒酵素有一定效用，並補充身體因熬夜而缺失的陰血津液，達至陰陽調和。「薑黃素也有消炎功效，如有助紓緩類風濕關節炎、一些血管發炎的狀態、頭痛、肩膊痛、鼻炎(黏膜發炎)、全身痛症等。但要留意它並非藥物，與治病仍是有一定分別。而於常規的治療當中，服用薑黃素配合作幫補身體，令病情減輕，或有機會令服用的藥物減少。」