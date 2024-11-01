增加治療便利性！「2工具」助第1型糖尿病童快樂上學

長期需要監測血糖變化的糖尿病人，除了可以仰賴連續血糖監測系統之外，配合胰島素泵更可以達到精準胰島素給予，避免血糖的過度起伏、降低低血糖風險、增加病人日常生活的便利。

新生兒罹患第一 型糖尿病 監測血糖成難題 馬偕兒童醫院兒童內分泌科主任丁瑋信分享，一名小病人小豪在十個多月大的時候，因為一次嚴重感冒，嘔吐、呼吸急促與難以安撫的哭鬧，緊急就醫抽血後才發現竟是糖尿病酮酸中毒。進入加護病房治療，情況穩定後，改為皮下胰島素注射，但是血糖起伏極大，一天內的血糖值可以從50到400mg/dL間產生劇烈變化，所幸經醫療團隊仔細調整胰島素劑量、並詳細教導小豪父母糖尿病控制技巧，總計住院10天後，血糖才獲得控制順利出院。 出院後，由於嬰兒每日用餐間隔時間短，餵食前需頻繁採血確認血糖值，遇上孩子哭鬧不打緊，「採血針扎在兒身、痛在娘心」，更常讓家長於心不忍。於是與家長商討治療計畫後，讓小豪在左上臂處裝置連續血糖監測(continuous glucose monitoring, CGM)，可以每5分鐘自動監測記錄血糖值，並即時顯示血液中的葡萄糖濃度，平均一天共可測得288個血糖值，完全清楚掌握血糖變化趨勢。

連續血糖監測(continuous glucose monitoring, CGM)可以每5分鐘自動監測記錄血糖值，並即時顯示血液中的葡萄糖濃度。

連續血糖監測搭配胰島素泵 日常生活與一般人無異 丁瑋信表示，第一型糖尿病為一緩慢漸進性的自體免疫疾病。病童體內存在著會破壞自己胰島細胞的自體免疫抗體。胰島細胞是分泌胰島素的細胞，胰島素是體內維持血糖穩定、幫助細胞成長、抑制肝醣分解很重要的荷爾蒙，當80%至90%左右的胰島細胞被破壞後，臨床上便漸漸出現糖尿病的症狀。因此，第一型糖尿病的治療，即規則監測血糖，並且定時補充胰島素。 而考慮小豪上學後注射胰島素的不便，加上生活作息的調整可能成為血糖不穩定性的影響因子，於是在和醫生充分討論後，決定於就讀小學前選擇能與CGM密切搭配的胰島素泵。

定時向體內輸注胰島素 丁瑋信說明，胰島素泵是一種可以精確控制劑量，透過導管定時向體內輸注胰島素的小型裝置，模擬胰島細胞功能的正常運作。常安裝於腹部、臂部或大腿等皮下脂脂較厚之處。 最新的胰島素泵可以同時接收CGM的血糖訊息，並根據血糖的變化來調胰島素的劑量，在血糖高時自動增加、在血糖低時自動減少甚至停止胰島素的輸注，達到減少血糖波動、穩定控制血糖的目的，讓孩子的生活及學習力完全不受影響，也可以和一般孩子一樣，盡情享受人生。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】