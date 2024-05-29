增用藥依從性 減思覺失調復發

去年6月鑽石山發生一宗涉及嚴重精神病患的悲劇，引來社會關注。香港心理社會康復協會今年作出問卷調查，發現市民對思覺失調的認知明顯不足，社會對患者的支援也不夠。 香港心理社會康復協會今年初向850名18歲以上市民作出調查，發現只有11.3%人表示自己了解嚴重精神病的症狀；逾九成人不了解患上嚴重精神病的求助及處理方法；不足5%人認為社會對嚴重精神病患者照顧者的支援足夠。 跟進資源不足 醫管局數據指本港思覺失調患者數目約為51,000人，香港心理社會康復協會主席、精神科專科醫生王明爍指，「雖然個案經理與康復者比例由1:47提升至近年的1:38，但與外國1:20仍有落差，處理的個案亦只有18,175個，僅約三分一患者。由於跟進資源不足，照顧重擔就落在家人或社區人士身上。」

停藥致復發 照顧者陳先生的弟弟，在多年前患上思覺失調，因為當時認知不足，母親希望拜神等方法可令兒子痊愈，拖延了兩年才求醫確診。接受口服藥物治療後情況一度好轉，但因為嘔吐、便秘等副作用而自行停藥，並把藥丟掉，以致病情復發不止一次，出現幻覺、自言自語、對空氣破口大罵等，惟有再送院治療。出院後入住中途宿舍，由於使用口服藥有困難，與醫生商討後轉用長效針劑，每月注射一次，藥物依從性改善，2013年至今情況穩定。 病識感弱 香港心理社會康復協會成員吳兆文教授續指，嚴重精神病復發的最大原因是用藥依從性欠佳，「但不能責怪患者，因為他們一來病識感弱，不認為自己有病；其次是需要長期每日服藥，不可能沒有出現錯漏。」另一方面，個案經理或醫護人員只能透過計算剩餘藥量去估算患者用藥情況，除了不準確之外，亦費時失事。香港心理社會康復協會副主席、精神科專科醫生楊明康認為，時間用於與患者溝通、計劃未來更為實際。

