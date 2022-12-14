壓力一定壞事？適量壓力對大腦功能或有好處

人人都有壓力，過大的壓力可令人吃不下又睡不安，甚至可引起焦慮及緊張等情緒反應，但有研究就發現，適當的壓力可能有助促進大腦功能，例如能改善工作記憶，惟若壓力過大則會帶來相反的影響。

分析近千人資料

美國喬治亞大學(University of Georgia)的團隊分析了近千名來自不同背景人士的磁力共振檢查影響，分析低到中度壓力如何控制工作記憶的大腦區域運行。進行檢查期間，參加者需回答一些問題以評估其壓力程度，以及他們對處理意外事件的能力、生活滿意度及社交支持等資料。