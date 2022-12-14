壓力一定壞事？適量壓力對大腦功能或有好處

人人都有壓力，過大的壓力可令人吃不下又睡不安，甚至可引起焦慮及緊張等情緒反應，但有研究就發現，適當的壓力可能有助促進大腦功能，例如能改善工作記憶，惟若壓力過大則會帶來相反的影響。
分析近千人資料
美國喬治亞大學(University of Georgia)的團隊分析了近千名來自不同背景人士的磁力共振檢查影響，分析低到中度壓力如何控制工作記憶的大腦區域運行。進行檢查期間，參加者需回答一些問題以評估其壓力程度，以及他們對處理意外事件的能力、生活滿意度及社交支持等資料。
長期高壓大腦區域活動減
結果顯示，低至中度壓力的人，與工作記憶相關的大腦區域活動明顯增加，反而長期受高度壓力會令這部分的表現下降。而分析亦顯示，得到更多親友支持的人，似乎可以更好地應對低到中度的壓力。有關研究已刊載在《Neuropsychologia》。
影響情緒調節
研究人員指出，今次研究結果反映，低至中度的感知壓力有提升啟動工作記憶神經的作用，進而改善心理表現，這與以往研究證實適度壓力有助建立適應能力及降低心理健康風險的發現大致相若。但他們亦警告，一旦承受的壓力超過中度水平並變成慢性問題，就會有害身心，包括改變大腦的結構，導致大腦白質的增加與灰質的減少，影響自我控制及情緒調節等功能，甚至容易患上各種疾病如高血壓及心臟病等。