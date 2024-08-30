壓力大到瞓唔到？5類食物助你抗焦慮兼瞓好啲

現代人生活及工作壓力大，有時更因此而影響情緒甚至睡眠，而睡得差又會反過來影響情緒，形成難以解開的惡性循環。除了學習放鬆及遠離壓力之外，5種食物包括堅果、薑黃、乳酪、糙米及蘋果，原來是助眠抗焦慮的好幫手！
5種助眠抗焦慮食物
- 堅果：如合桃、花生、芝麻等堅果種子類都含有豐富的不飽和脂肪酸、維他命E、鈣、鎂等礦物質，有助於保護神經、緩解疲勞。
- 薑黃：薑黃含有薑黃素，具有強大的抗發炎作用，有助改善失眠、焦慮，令人更易入睡。
- 乳酪：發酵過的乳製品含有益生菌，能幫助調理身體、降低焦慮感，也有豐富的鈣質能安定肌肉及神經。如不喜歡乳酪的味道，改為飲一杯熱牛奶也可。
- 糙米：糙米、小米及小麥等粗糧類也都含有豐富的維他命B，對鎭靜神經、消除煩躁鬱悶也大有幫助，代替白米就可以令營養攝取更加均衡。
- 蘋果：蘋果的香味可以幫助安神、減壓，有助於睡眠，同時亦可以提供健康的醣類及維他命C，且能調節免疫功能。
營造良好睡眠環境
不想睡眠被壓力影響，就要解決情緒問題的根本源頭，選擇對的食物之外，也要營造良好的睡眠環境，以及規律的睡眠習慣，也要避免做一些會影響入眠的事情，例如攝取過量咖啡因及睡前做劇烈運動等。