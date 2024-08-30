壓力大到瞓唔到？5類食物助你抗焦慮兼瞓好啲

現代人生活及工作壓力大，有時更因此而影響情緒甚至睡眠，而睡得差又會反過來影響情緒，形成難以解開的惡性循環。除了學習放鬆及遠離壓力之外，5種食物包括堅果、薑黃、乳酪、糙米及蘋果，原來是助眠抗焦慮的好幫手！